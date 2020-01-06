台南歸仁獅子會連辦17年捐血 12日新豐高中登場

捐血就贈送伴手禮還可參加摸彩，有綠能電動腳踏車、液晶電視、變速腳踏車等眾多獎品。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

台南市歸仁獅子會已連續16年春節前舉辦捐血活動，今年再發起「2020年愛心捐血嘉年華」，今天宣布12日總統大選過後在新豐高中舉辦。歸仁獅子會長顏祐達、捐血主席薛俊忠等會友歡迎大家響應「捐熱血一袋、救活人一命」，做一個快樂捐血人。

顏祐達說，每年農曆春節前，寒流一波波，捐血意願降低，使得捐血中心缺血情況特別嚴重，為能及時籌備充足血源，歸仁獅子會連續16年在歲末年初時刻，結合企業界及機關團體，並且配合台南捐血中心「捐血月」活動，今年擴大舉辦2020愛心捐血活動，籲請熱心民眾發揮愛心，踴躍捐血救人。

捐血主席薛俊忠說，「愛心捐血嘉年華」活動中，將提供「關廟麵」等當伴手禮給捐血人，還有免費接受命理諮詢、紫微斗數、生肖姓名、時空論相等攤位，邀請米蘭時尚髮型專業團隊在現場義剪；現場還有「台南市救難協會」傳授包括緊急逃生高空垂降技術，可以現場體驗。

只要捐血就贈送伴手禮一份還可參加摸彩，摸彩品有綠能電動腳踏車、液晶電視、變速腳踏車、名牌潛水布背包、餐廳禮券、筆電保護袋、高級電風扇、腳踏車、關廟麵，電器日用品等。

捐血中心表示，為紓解捐血人潮12日到18日一周每天上午8點至下午5點，民眾可以前往台南市小東路423巷1號的「小東捐血站」捐血，捐血者將贈送「豐富獎品，還有機會參加公開大抽獎活動中大獎」。