台南商圈節能改善及服務業綠色電梯示範 開放申請中
台南市政府經發局今公布「台南市商圈節能改善（設備汰換）補助計畫」持續，每間店家最高補助9千元，並加碼推出「台南市服務業綠色電梯示範補助計畫」，裝設電梯電力回生裝置及電梯更換LED照明燈，每套電梯節能設備補助額度最高8萬元。
經發局主任秘書王俊博說，經發局推動商圈節能設備汰換補助有成，一年節電量達6萬多度，上述補助方案，即日起開放受理申請補助到6月底或補助款用完為止，請商家把握機會申請，詳情可上台南市智慧節電網站查詢。
經發局說，去年商圈設備汰換推動成效好，有佳里、海安及北門商圈五十間服務業店家響應，一年節電量6萬4千多度。今年持續推動南市商圈節能改善（設備汰換）補助，主要輔導項目有「加裝節能循環風扇」、「招牌燈、鹵素燈泡、省電燈泡更換為LED燈」、「防止冷氣外洩之設施」等節能項目外，更新增屋頂隔熱、玻璃隔熱膜、冷氣機清洗等，共釋出經費45萬元，每間店家補助額度以9千元為上限。
王俊博指出，今年擬定「服務業綠色電梯示範補助計畫裝設電梯電力回生裝置及電梯更換LED照明燈」，透過回生裝置提升電梯節能效果，補助對象以南市的醫院、安養機構、百貨業、量販店、旅館、機關學校、大專院校等，共釋出經費40萬元，每套電梯節能設備補助額度以8萬元為上限。
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