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天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37中央社 台中6日電

台中市東勢區6日出現顛倒彩虹，台中氣象站表示，顛倒彩虹的形成，是因6000公尺的...
台中市東勢區6日出現顛倒彩虹，台中氣象站表示，顛倒彩虹的形成，是因6000公尺的高空中有六角型的冰晶，太陽光經冰晶折射而成，出現的位置與太陽高度一般，只是色彩比彩虹的顏色淡。（民眾提供）中央社
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台中市東勢區今天上午出現顛倒彩虹，台中氣象站表示，顛倒彩虹又稱「環天頂弧」，也被稱「天空的微笑」，因陽光經冰晶折射出現，較常出現在高緯度國家，台灣相當罕見。

台中市東勢區今天上午的天空出現顛倒的彩虹，有民眾發現覺得相當新奇，拍下照片。

台中氣象站表示，顛倒彩虹的形成，是因6000公尺的高空中有六角型的冰晶，太陽光經冰晶折射而成，出現的位置與太陽高度一般，只是色彩比彩虹的顏色淡。

台中氣象站指出，顛倒彩虹名為「環天頂弧」的奇景，台灣非常罕見，較常出現在高緯度的國家，西方被稱為「幻日」，因顛倒形狀在天空就像微笑般，也被稱「天空的微笑」。

台中市奇景

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