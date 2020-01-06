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梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文...
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文化觀光局提供
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送走2019年，迎接新年新春暖陽，嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，文化觀光局說，目前園內梅花盛開5成以上，未來2周將是最美的時間點，呼籲民眾趕緊把握好天氣，來「嘉」走一趟「花現梅好」小旅行。

位在梅山鄉市區的「梅山公園」，是嘉義八景之一「梅坑月霽」的所在地，從日據昭和9年就開始種植梅花，如今園內梅樹達3000多株，每逢新曆年前後梅花綻放時，如春雪佈滿山頭，吸引許多文人墨客來此留下足跡。

園內「現代文學步道」，融入包含雲門舞集創辦人林懷民、名導演吳念真、知名詩人渡也、暢銷作家侯文詠等32位重量級文化界人士的詩作景石，加上滿山梅香美景陪伴，此一全台獨「嘉」、期間限定的「梅」好體驗絕對不可錯過。

縣長翁章梁說，梅山作為交通部觀光局經典小鎮之一，除了來「梅山公園」感受「梅坑月霽」的風雅文韻外，另一個文學秘境—太平老街更不可錯過；另還有百年歷史風華的玉虛宮、全台最長最高的太平雲梯，以及敘述梅子故事的梅問屋梅子元氣館等人氣推薦必遊景點，歡迎全台民眾返「嘉」踏春賞「梅」景，體驗梅山豐富的自然美景與深厚的人文風蘊。

文觀局長許有仁指出，梅山不僅有豐富美景，更有美食、好茶與好咖啡，讓遊客享受美景同時還可一飽口福。梅山公園2020梅花季從元旦起正式展開，目前園內梅花盛開五成以上，未來2周將是最美的時點，歡迎全台遊客把握最佳時機。

嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文...
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文化觀光局提供
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嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文...
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文化觀光局提供
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嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文...
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文化觀光局提供
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嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文...
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花正燦爛綻放，盛開5成以上，未來2周是最美的時間點。圖／文化觀光局提供
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