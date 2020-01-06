西螺九隆傳設置殯儀館 近百居民組自救會拉布條抗議

雲林縣西螺九隆公墓旁傳出要設置殯儀館，西螺吳厝、九隆里近百位里民組成自救會，今天更拉起白布條到場高喊抗議，並指殯儀館設置地點距離小學、農田太近，因此他們站出來要捍衛居民、學童權益。

雲林縣府民政處指出，已派員會同西螺鎮公所前往會勘，現場並無設置靈堂或明顯建造殯儀館跡象，僅看見一棟鐵皮屋建築，若業者要設殯儀館得經過審核與申請。

雲縣府農業處表示，該地是特定農業區，依法不得設置殯儀館，且因是農牧用地，業者蓋鐵皮屋已違法，目前已告知土地所有權人限期改善恢復農用，若不改善將移請縣府地政處以違反區域計畫法裁罰。

自救會發言人廖瑞生說，殯儀館建地2100平方公尺，周邊就是蔬菜專區，未來清洗遺體的「洗屍水」如果排入灌溉溝渠，這讓農民情何以堪，且吳厝國小距離殯儀館僅1、200公尺，許多家長都反對。

住在附近的李姓居民表示，業者當初向地主租地時，稱這塊地是用來放置花圈、禮儀用品等殯葬相關器具，但幾十天前突然說要開設殯儀館，引起眾人反彈，自救會也已經蒐集近兩百人的反對連署名單。

縣議員廖郁賢接獲民眾陳情，今天到場關切，她說，殯儀館設置地點為農牧用地，若於此處設立殯儀館，明顯違法農地農用原則，且距吳厝國小不到三百公尺，恐影響學生上課及身心發展。

廖郁賢表示，依規定要設置殯儀館，得學校距離不得少於3百公尺，綜合上述業主明顯違法設置殯儀館，若鎮公所、縣府相關單位不積極介入，恐有放水之嫌。