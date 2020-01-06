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台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市環保局今天公布今年度最新的機車汰換補助，新年度環保署的補助只剩下汰舊換新，其他汰舊或者是新購都已取消，經濟部工業局的補助也減碼，但是台南市的各項補助仍然照舊，民眾仍然可以多加利用。

台南市政府109年補助老舊機車(96年6月30日前出廠的燃油機車)汰換電動二輪車或七期燃油機車，全市符合補助機車約46萬輛。市府今天開記者會發布補助方案。市長黃偉哲說，除一般民眾有補助之外，今年持續針對中低收入戶及南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區四偏鄉居民提供再加碼補助金。

黃偉哲表示，「希望家園—改善空污、綠色運輸」是市政主軸之一，亮麗晴空PLUS計畫中執行汰換老舊機車工作，希望藉此降低空氣污染。今年市府續編列經費，投入改善機車排放空污補助多項利多政策，包括汰舊換購7期燃油機車或電動機車、新購電動機車等補助項目，提供更多元換購選擇，進一步改善空污，讓市民有感。

市府邀集各大車廠代表出席「市民買車省荷包、台南好康數不完」109年汰舊換新補助方案活動記者會，共同宣告啟動今年的補助方案。黃市長感謝業者過去一年除了一般購車優惠外，也響應加惠本市偏鄉及中低收入戶的優惠措施，包含中華電動二輪車、冠美科技、光陽、山葉及三陽都有再優惠方案，希望今年還有車商加入提供優惠。

環保局長林淵淙說，國內各大機車製造廠陸續推出七期燃油機車，因市面上同款車有分六期及七期車輛，民眾購車時需注意是否為受補助車款，目前三陽推出7款（迪爵DUKE 125、活力VIVO 125、VEGA125、WOO115、Z1 attila125、FNX125、JET125），光陽推出2款（新名流125、Like125），另據其他車廠表示陸續將於第2季推出，以提供民眾多種選擇。

新補助方案（詳如附表）分為換購電動機車及換購七期燃油機車兩部分，對中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助2.7萬元；換購七期燃油機車可補助1.3萬元；新購電動機車補助1.7萬元。

四個偏遠地區(南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區)汰舊換購電動機車最高可補助2萬4000元；換購七期燃油機車可補助8000元；新購電動機車補助1.5萬元。

一般民眾汰舊換購電動機車最高也有2萬1000元補助；換購七期燃油機車補助8000元；新購電動機車補助1.3萬元。相關訊息可上台南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網(https://epb3.tnepb.gov.tw/air/tneb/)查詢。

台南市汰換機車補助一覽表。圖/市政府提供
台南市汰換機車補助一覽表。圖/市政府提供
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電動機車空污機車族

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