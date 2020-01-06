台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

台南市環保局今天公布今年度最新的機車汰換補助，新年度環保署的補助只剩下汰舊換新，其他汰舊或者是新購都已取消，經濟部工業局的補助也減碼，但是台南市的各項補助仍然照舊，民眾仍然可以多加利用。

台南市政府109年補助老舊機車(96年6月30日前出廠的燃油機車)汰換電動二輪車或七期燃油機車，全市符合補助機車約46萬輛。市府今天開記者會發布補助方案。市長黃偉哲說，除一般民眾有補助之外，今年持續針對中低收入戶及南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區四偏鄉居民提供再加碼補助金。

黃偉哲表示，「希望家園—改善空污、綠色運輸」是市政主軸之一，亮麗晴空PLUS計畫中執行汰換老舊機車工作，希望藉此降低空氣污染。今年市府續編列經費，投入改善機車排放空污補助多項利多政策，包括汰舊換購7期燃油機車或電動機車、新購電動機車等補助項目，提供更多元換購選擇，進一步改善空污，讓市民有感。

市府邀集各大車廠代表出席「市民買車省荷包、台南好康數不完」109年汰舊換新補助方案活動記者會，共同宣告啟動今年的補助方案。黃市長感謝業者過去一年除了一般購車優惠外，也響應加惠本市偏鄉及中低收入戶的優惠措施，包含中華電動二輪車、冠美科技、光陽、山葉及三陽都有再優惠方案，希望今年還有車商加入提供優惠。

環保局長林淵淙說，國內各大機車製造廠陸續推出七期燃油機車，因市面上同款車有分六期及七期車輛，民眾購車時需注意是否為受補助車款，目前三陽推出7款（迪爵DUKE 125、活力VIVO 125、VEGA125、WOO115、Z1 attila125、FNX125、JET125），光陽推出2款（新名流125、Like125），另據其他車廠表示陸續將於第2季推出，以提供民眾多種選擇。

新補助方案（詳如附表）分為換購電動機車及換購七期燃油機車兩部分，對中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助2.7萬元；換購七期燃油機車可補助1.3萬元；新購電動機車補助1.7萬元。

四個偏遠地區(南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區)汰舊換購電動機車最高可補助2萬4000元；換購七期燃油機車可補助8000元；新購電動機車補助1.5萬元。