朴子市公所攜手慈善團體 發關懷金助335戶弱勢好過年

社團法人中華民國天慈愛心功德會長期熱心公益，關懷弱勢，志工來自全台各地，自掏腰包負擔車資、餐費，首次與嘉義縣朴子市公所共同辦理「點亮希望 讓愛飛翔」愛心關懷公益活動，今日上午於活動現場，發放每戶弱勢家庭領取3千元的關懷金，共計335戶受惠。

天慈愛心功德會自民國83年成立至今，集結一群善心人士利用工作閒暇時，為社會出一份力，堅持募得的善款全數用在弱勢家庭身上，天慈愛心功德會秘書長林淑慧說，會內堅持「三訪三審」制度，在各村里長陪同下，志工親自走訪弱勢家庭，了解各戶的需求，更以表格清楚紀錄各戶的收入、家庭開銷、家庭成員狀況等資訊。

在結束訪視後，會將此書面資料交由內部審核，天慈愛心功德會理事長張明德說，只希望每一分錢，都能用在刀口上，實際幫助到需要資源的人。天慈愛心功德會首次與朴子市公所合作，林淑慧更對朴子市公所的行政效率讚譽有加，雙方在半個月內籌辦此活動，志工從實地訪查瞭解弱勢家庭的狀況並完成書面審查的作業流程。

林淑慧指出，去年12月19日前來朴子市公所拜訪市長吳品叡時，初步談活動構想，雙方達成共識後，在市公所安排下，21日志工即開始至各村里間訪視，實地瞭解弱勢家庭的需求，張明德說，在實地走訪後，發現有許多人需要協助，因此將原訂僅扶助270戶加碼至335戶，盼令更多弱勢家庭受惠。