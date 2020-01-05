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朴子市公所攜手慈善團體 發關懷金助335戶弱勢好過年

2020-01-05 19:38聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

社團法人中華民國天慈愛心功德會長期熱心公益，關懷弱勢，志工來自全台各地，自掏腰包負擔車資、餐費，首次與嘉義縣朴子市公所共同辦理「點亮希望 讓愛飛翔」愛心關懷公益活動，今日上午於活動現場，發放每戶弱勢家庭領取3千元的關懷金，共計335戶受惠。

天慈愛心功德會自民國83年成立至今，集結一群善心人士利用工作閒暇時，為社會出一份力，堅持募得的善款全數用在弱勢家庭身上，天慈愛心功德會秘書長林淑慧說，會內堅持「三訪三審」制度，在各村里長陪同下，志工親自走訪弱勢家庭，了解各戶的需求，更以表格清楚紀錄各戶的收入、家庭開銷、家庭成員狀況等資訊。

在結束訪視後，會將此書面資料交由內部審核，天慈愛心功德會理事長張明德說，只希望每一分錢，都能用在刀口上，實際幫助到需要資源的人。天慈愛心功德會首次與朴子市公所合作，林淑慧更對朴子市公所的行政效率讚譽有加，雙方在半個月內籌辦此活動，志工從實地訪查瞭解弱勢家庭的狀況並完成書面審查的作業流程。

林淑慧指出，去年12月19日前來朴子市公所拜訪市長吳品叡時，初步談活動構想，雙方達成共識後，在市公所安排下，21日志工即開始至各村里間訪視，實地瞭解弱勢家庭的需求，張明德說，在實地走訪後，發現有許多人需要協助，因此將原訂僅扶助270戶加碼至335戶，盼令更多弱勢家庭受惠。

吳品叡表示，感謝天慈愛心功德會及捐助者的善舉，即時趕在農曆年前將愛心傳送至朴子市27里需要的家庭手上，帶給弱勢家庭溫暖的正能量，她代表弱勢家戶致上最崇高的謝意。張明德也在現場允諾，天慈愛心功德會明年將再次來到朴子市發放關懷金予弱勢家庭，將愛持續留在朴子市。

天慈愛心功德會理事長張明德（左二）說，明年還會再次來朴子市傳遞愛心，朴子市長吳品...
天慈愛心功德會理事長張明德（左二）說，明年還會再次來朴子市傳遞愛心，朴子市長吳品叡（左三）表示，感謝天慈愛心功德會帶給弱勢家庭的溫暖。記者黃晴雯／攝影
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社團法人中華民國天慈愛心功德會今日上午在朴子市公所多功能會議室，發放每戶弱勢家庭...
社團法人中華民國天慈愛心功德會今日上午在朴子市公所多功能會議室，發放每戶弱勢家庭領取3千元的關懷金，共計335戶受惠。記者黃晴雯／攝影
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