三企業共同捐救災指揮車 增加雲嘉南協尋失智長輩能量
為響應公益、造福社會大眾，信美鏡廠公司、太宇玻璃公司、巨昇玻璃公司，今天共同捐贈一輛救災指揮車給雲林縣救難協會，希望未來增加在協尋失智老人以及其他救難業務的能力。
救災車價值70多萬元，配有簡易的行動基地台；雲林縣救難協會理事長黃坤原表示，雲林幅員遼闊，長者往往可能往一些人煙稀少的地方迷失，協會去年在雲嘉南縣市找回30多位走失的長輩，以往都是成員開私家車協尋，裝備也不足，現在有基地台定位和機動性高的救災車，未來一定可以造福更多長輩。
代表灣失智老人失蹤家屬的嘉義水林鄉灣西村長黃常表示，去年村落有位失智阿嬤走失，所幸雲林縣救難協會等單位集結救難隊員，動員20多人進行地毯式搜索，隔天凌晨就順利找到人，他感謝協會熱心助人，也希望各界繼續支持雲林縣救難協會讓他們能繼續造福社會。
捐贈企業代表李居仁表示，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者，目前台灣估計有超過27萬失智人口，預估未來平均一年將增加1萬人，而雲林縣老年人口約占全縣人口17.7%，高居全台第二，因此在立委劉建國促成下，三家公司共同捐贈救災指揮車，並將負擔起協尋失智老人的任務，幫助更多老人找到回家的路，減少遺憾的發生。
立委劉建國提到，全台每年平均有3000多位老人走失，失智老人走失48至72小時，若無人救援，死亡率提高三至四成，因此很感謝雲林縣救難協會注意到這點，長期投入資源與人力，在協尋失智老人的任務上，而有救災指揮車加入協尋戰力，有助未來在協尋網路的展開以及調度，可大幅強化搜救能力。
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