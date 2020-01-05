三企業共同捐救災指揮車 增加雲嘉南協尋失智長輩能量

為響應公益、造福社會大眾，信美鏡廠公司、太宇玻璃公司、巨昇玻璃公司，今天共同捐贈一輛救災指揮車給雲林縣救難協會，希望未來增加在協尋失智老人以及其他救難業務的能力。

救災車價值70多萬元，配有簡易的行動基地台；雲林縣救難協會理事長黃坤原表示，雲林幅員遼闊，長者往往可能往一些人煙稀少的地方迷失，協會去年在雲嘉南縣市找回30多位走失的長輩，以往都是成員開私家車協尋，裝備也不足，現在有基地台定位和機動性高的救災車，未來一定可以造福更多長輩。

代表灣失智老人失蹤家屬的嘉義水林鄉灣西村長黃常表示，去年村落有位失智阿嬤走失，所幸雲林縣救難協會等單位集結救難隊員，動員20多人進行地毯式搜索，隔天凌晨就順利找到人，他感謝協會熱心助人，也希望各界繼續支持雲林縣救難協會讓他們能繼續造福社會。

捐贈企業代表李居仁表示，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者，目前台灣估計有超過27萬失智人口，預估未來平均一年將增加1萬人，而雲林縣老年人口約占全縣人口17.7%，高居全台第二，因此在立委劉建國促成下，三家公司共同捐贈救災指揮車，並將負擔起協尋失智老人的任務，幫助更多老人找到回家的路，減少遺憾的發生。