親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

內湖三屍命案！死者疑是男星親哥 背鉅額債走絕路

總統下午到雲林拜拜 遭張嘉郡戰車叫陣場面緊張

2020-01-05 16:11聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

蔡英文總統今天下午三點多到雲林縣土庫鎮興新里新建的都城隍廟參拜，遭到國民黨立委候選人張嘉郡車隊並出動戰車，到廟附近叫陣嗆聲，麥克風聲量大，讓蔡英文致詞受影響，民進黨的戰車不甘示弱趨前回嗆，警方快速以人牆及警車將兩方戰車隔開，場面一觸即發，直到蔡總統離開，雙方戰車才散去。

民進黨停止三天競選活動，今天第一天恢復競選，蔡英文總統今天下午到雲林縣土庫鎮三座廟參拜，正準備到第三間的興新里都城隍廟參拜時，蔡總統尚未抵達，國民黨候選人張嘉郡的車隊就開往都城隍廟附近繞行廣播，因最近的距離不到二十公尺，警方馬上啟動維安機制，派員跟隨。

當總統抵達時，張嘉郡的戰車在距離廟約五十公處，以高分貝麥克風對著廟的方向廣播，當時在現場的民進黨戰車火速趨前，和張的戰車相隔約十多公尺，相互叫陣，張嘉郡說，她要向總統陳情，要求民進黨把指她主張一國兩制不實的布條下架。民進黨戰車則要對方珍惜得來不易的台灣民主。

雙方不停互嗆，聲量很大，影響當時正在致詞的蔡總統，許多媒體也趕緊離開，被這場突發的藍綠叫陣吸引走。警方不敢大意，以人車將雙方隔開，直到總統約十多分鐘拜完離去，雙方戰車才離去，虛驚一場。

廟方和現場民眾對這場突如其來的風波，感到驚訝，廟方則表示，來者是客，總統難得來廟參拜，發生這樣的事很遺憾。民進黨針對布條則回應，有關一國兩制的布條對方已提告並正在偵查中。但張嘉郡陣營，認為該布條完全是不實指控，民進黨作法有違民主風範，她要求布條先下架再說。

國民黨候選人張嘉郡戰車在廟附近廣播，民進黨的戰車也趕過去，雙方被警方隔開，但仍加...
國民黨候選人張嘉郡戰車在廟附近廣播，民進黨的戰車也趕過去，雙方被警方隔開，但仍加開音量互嗆，一觸即發，相當緊張。記者蔡維斌／攝影
分享
國民黨候選人張嘉郡戰車在廟附近廣播，民進黨的戰車也趕過去，雙方被警方隔開，但仍加...
國民黨候選人張嘉郡戰車在廟附近廣播，民進黨的戰車也趕過去，雙方被警方隔開，但仍加開音量互嗆，一觸即發，相當緊張。記者蔡維斌／攝影
分享
蔡總統在廟前致詞時因藍綠兩陣營在廟附近互嗆，稍受影響，不過蔡總統仍若無其事繼續致...
蔡總統在廟前致詞時因藍綠兩陣營在廟附近互嗆，稍受影響，不過蔡總統仍若無其事繼續致詞。記者蔡維斌／攝影
分享
張嘉郡親自在戰車上向總統訴求，請要求下架不實布條。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡親自在戰車上向總統訴求，請要求下架不實布條。記者蔡維斌／攝影
分享
蔡總統到雲林土庫城隍廟拜拜時，國民黨立委候選人張嘉郡戰車前往繞行廣播。記者蔡維斌...
蔡總統到雲林土庫城隍廟拜拜時，國民黨立委候選人張嘉郡戰車前往繞行廣播。記者蔡維斌／攝影
分享
國民黨候選人張嘉郡戰車在廟附近廣播，民進黨的戰車也趕過去，雙方被警方隔開，但仍加...
國民黨候選人張嘉郡戰車在廟附近廣播，民進黨的戰車也趕過去，雙方被警方隔開，但仍加開音量互嗆，一觸即發，相當緊張。記者蔡維斌／攝影
分享

2020選舉2020選舉雲林縣立委張嘉郡蔡英文一國兩制

延伸閱讀

張嘉郡四湖掃街拜票 黃金周衝刺展現人氣

張嘉郡四湖市場掃街拜票 民眾贈蒜青、菜頭預祝...

雲林一選區／宣傳車事件延燒 張嘉郡控告蘇治芬

2020新年第一告 張嘉郡今控告蘇治芬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

玉女小番茄農地租約到期 開放免費摘採

2020-01-05 17:06

影／簡明廉再衝國民黨嘉義縣黨部抗議 斥黨內期約賄選

2020-01-05 14:24

張嘉郡四湖掃街拜票 黃金周衝刺展現人氣

2020-01-05 13:44

影／南科管理局17周年慶 喊出「88410」目標

2020-01-05 12:56

梅山公園梅花正開 這兩周為最佳賞花期

2020-01-05 12:06

反賄選宣導有新招 斗六公所推「不求人」、捲尺反貪

2020-01-05 11:53

「南科效應」發酵 台南善化人口上月破5萬

2020-01-05 09:19

台南藍綠造勢「好熱鬧！」 攤商來搶賺

2020-01-05 00:19

冬季來阿里山 古厝品茶聞絲竹賞美景

2020-01-05 00:08

慶媽祖駐台400年 新港媽車隊抵六甲恒安宮

2020-01-04 23:04

雲林33公噸蔬果 今年首航東南亞

2020-01-04 23:01

2020雲林首批農產出口 銷往新加坡、汶萊

2020-01-04 21:50

嘉義新港媽「騎島平安」環台車隊 首來台南六甲恒安宮

2020-01-04 17:22

影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」

2020-01-04 16:21

台南造勢喊破5萬人 蔡育輝「韓國瑜沒贏怎麼可能？」

2020-01-04 15:39

反滲透法通過 嘉義縣藍綠陣營立委候選人隔空針鋒相對

2020-01-04 15:39

阿里山冬季古厝茶會今登場 推高海拔、古建築茗茶之旅

2020-01-04 15:36

嘉義天臺殿寒冬送暖充滿愛 溪口鄉青年服務不遺餘力

2020-01-04 14:35

1.25萬人受惠！嘉縣公館滯洪池完工 再也不怕淹大水

2020-01-04 12:11

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「彰化賽車節」競賽車無牌照開上馬路 還沒比賽就GG

2020-01-04 19:13

影／總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17

高雄第一選區政見會 2女將夾攻現任邱議瑩

2020-01-04 19:04

韓國瑜首次掃街 支持者一路高舉國旗喊凍蒜

2020-01-05 14:29

國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

2020-01-04 22:26

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

2020-01-04 17:53

檢舉偷排水汙染 高雄吹哨者獲高額檢舉獎金216萬元

2020-01-04 20:23

「南科效應」發酵 台南善化人口上月破5萬

2020-01-05 09:19

填補托育補助缺口 今年起滿2歲至3歲幼兒家長都可領

2020-01-04 20:40

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11

中山「三帥」政見發表 何景榮喝「蔣萬安礦泉水」

2020-01-04 18:17

屏東二選區公辦政見會9人到齊 3人互咬火力全開

2020-01-04 17:42

被「黑」幫陳福海買票 2議員痛批網軍造謠

2020-01-05 14:25

美食新天地／吉祥餐飲 肉羹麵、滷肉飯、海蚵麵線

2020-01-04 23:07

苗栗（火旁）龍今年多1部「牽龍」 光環境來助陣

2020-01-05 07:38

綠議員拍影片質疑路平 高市府：反映以前高雄爛路太多

2020-01-05 12:02

總統下午到雲林拜拜 遭張嘉郡戰車叫陣場面緊張

2020-01-05 16:11

北市港湖雙姝政見對壘 面對棘手交通問題各有看法

2020-01-04 19:58

台開新埔雲夢山丘「艾美溫泉花園酒店」今動土開工

2020-01-05 15:40

彰化封街賽車 億元車王最拉風

2020-01-04 23:58

梅山公園梅花正開 這兩周為最佳賞花期

2020-01-05 12:06

板橋新府路貼都更字條引注目 都更處：建商將辦公聽會

2020-01-04 18:15

愛情水晶洞、天使之翼！新北3大「情侶打卡光雕」

2020-01-04 23:42

板橋精華地 籌建第二國民運動中心

2020-01-04 23:27

跟著蘇花改 一路吃喝玩樂

2020-01-04 23:50

別跑錯地方！ 桃竹苗增近200投開票所

2020-01-05 00:03

嘉義新港媽「騎島平安」環台車隊 首來台南六甲恒安宮

2020-01-04 17:22

張善政、陳建仁分別領軍車掃拜票 苗栗街頭沸騰

2020-01-05 13:48

北市電視政見會 腦麻候選人登台倡議 有人高唱大悲咒

2020-01-04 19:52

感念消防曾救助丈夫 新店吳女士捐贈千萬回饋消防隊

2020-01-04 22:24

桃市不受歡迎行道樹 陸續退場

2020-01-05 00:24

春節連假前淡季 墾丁民宿殺破盤0元搶客

2020-01-05 00:15

2020雲林首批農產出口 銷往新加坡、汶萊

2020-01-04 21:50

台南藍綠造勢「好熱鬧！」 攤商來搶賺

2020-01-05 00:19

夜宿台中國家歌劇院 首批房客回響熱

2020-01-04 23:23

影／古道「遶山花」 這群人蹲、趴、躺 紀錄花草節氣變化

2020-01-04 21:45

邱瑗：打造國家歌劇院「全齡觀眾」文化平權藝術生活

2020-01-04 22:27

情人節來新北3大情侶打卡點 創造浪漫回憶還可抽獎

2020-01-05 07:24

反1450 桃園立委候選人陳根德發起「貪食蛇車隊夜遊蘆竹」

2020-01-04 19:12

蘇花改蘇澳東澳段通車1年多 車程縮短安全提升

2020-01-05 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top