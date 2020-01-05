總統下午到雲林拜拜 遭張嘉郡戰車叫陣場面緊張

蔡英文總統今天下午三點多到雲林縣土庫鎮興新里新建的都城隍廟參拜，遭到國民黨立委候選人張嘉郡車隊並出動戰車，到廟附近叫陣嗆聲，麥克風聲量大，讓蔡英文致詞受影響，民進黨的戰車不甘示弱趨前回嗆，警方快速以人牆及警車將兩方戰車隔開，場面一觸即發，直到蔡總統離開，雙方戰車才散去。

民進黨停止三天競選活動，今天第一天恢復競選，蔡英文總統今天下午到雲林縣土庫鎮三座廟參拜，正準備到第三間的興新里都城隍廟參拜時，蔡總統尚未抵達，國民黨候選人張嘉郡的車隊就開往都城隍廟附近繞行廣播，因最近的距離不到二十公尺，警方馬上啟動維安機制，派員跟隨。

當總統抵達時，張嘉郡的戰車在距離廟約五十公處，以高分貝麥克風對著廟的方向廣播，當時在現場的民進黨戰車火速趨前，和張的戰車相隔約十多公尺，相互叫陣，張嘉郡說，她要向總統陳情，要求民進黨把指她主張一國兩制不實的布條下架。民進黨戰車則要對方珍惜得來不易的台灣民主。

雙方不停互嗆，聲量很大，影響當時正在致詞的蔡總統，許多媒體也趕緊離開，被這場突發的藍綠叫陣吸引走。警方不敢大意，以人車將雙方隔開，直到總統約十多分鐘拜完離去，雙方戰車才離去，虛驚一場。