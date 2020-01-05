影／南科管理局17周年慶 喊出「88410」目標

科技部南科管理局今天辦理17周年局慶，同時舉行集團結婚，有13對新人參與，藝人王中平、余晧然到場獻唱獻上祝福，南科管理局局長林威呈更喊出今年要達成就業人口突破8萬人、營業額8千億元、累計結婚新人410隊的「88410」目標，再創南科發展新一波高峰。

科技部長陳良基、台南市長黃偉哲等人都到場主席，並為集團結婚新人分別擔任主婚、證婚人，表揚節目也邀請南科實中管樂隊演奏，還有台積電及聯電同仁歌曲演唱，台積電6廠廠長陳世雄帶領台積電多名主管也到場演奏歌手茄子蛋的「浪子回頭」，台下安可聲不歇。

今年南科管理局慶典禮以「飛耀南科 、17GO精彩」為主題，也安排在地美食、農特產的展售，還有青農有機蔬果、DIY創意手作工藝園遊會、大型兒童遊戲設施，炒熱氣氛。

局慶也加碼辦理深耕在地優質廠商的「安家宜居暨文創小集」，有藝術家「心想事成」手稿祝福，以及知名府城美食阿憨鹹粥伴手禮，還有百家好店展、樂團表演與拍賣活動等。