2020雲林首批農產出口 銷往新加坡、汶萊

雲林縣府繼昨天媒合農產公司和馬來西亞簽署農產合作意向書，今天再舉行外銷封櫃儀式，將由雲林縣西螺鎮宜捷威大型蔬果理集貨場外銷33公噸蔬果到新加坡和汶萊等國，雲林縣副縣長謝淑亞強調，一波接一波的農產外銷，就為把雲林的優質農產行銷全世界。

今天下午封櫃儀式由副縣長謝淑亞帶領農業處長魏勝德、宜捷威公司總經理林延蓉、縣議員李明哲、廖偉晴等人，象徵性把一箱箱農產送進貨櫃中，共同見證雲林農產外銷向前跨出一大步。

李明哲感謝宜捷公司協助韓國瑜完成高雄農產外銷，他強調，東協免關稅簽訂，對台灣外銷影響很大，所以大家要更努力，為農民找更多出路，把雲林好農產行銷出去。

林延蓉也說，這次是雲林2020年首批出口的農產，包含紅蘿蔔、美生菜、高麗菜等16項蔬菜共3個貨櫃約33公噸，將銷往新加坡及汶萊等國，該公司目前也積極規劃建置現代化大型理集貨場，作為外銷基地，協助雲林蔬果外銷任務。

副縣長謝淑亞表示，雲林農業產值達769億元連續4年蟬聯全國第一，長期供應全國3分之1以上的蔬菜，東南亞市場近來快速成長，對優質農產需求越來越大，這次外銷東南亞是個好契機，希望未來有更多雲林良品行銷世界，穩定農民收入。