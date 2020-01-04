影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」
嘉義市選委會今天舉辦第10屆立委選舉電視政見會，8名候選人依序發表政見，提當選願景，未見針鋒相對火花，無黨籍候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（以下稱黃宏成），帶一只「300萬皮箱」上台，吟詩、唱歌、撒錢，第二輪更不斷諷刺蔡英文政府，還怒斥選舉公報印黑白不印彩色。
今天電視政見發表會方式，發言順序分別國會政黨聯盟郭瑞豐、國民黨傅大偉丶民進黨王美惠、無黨籍戴寧、無黨籍候選人蔡永泉、無黨籍陳泰山、無黨籍凌子楚，及黃宏成。每人各有24分鐘發表時間，分2輪、每輪12分鐘。
黃宏成首輪上場發表政見，就提著一卡「300萬皮箱」上台，先吟唱毛澤東的「沁園春」， 接著打開皮箱拿出號稱300萬的玩具鈔票，一邊唱歌一邊撒鈔票，還趁機推薦他賣的麻花捲、感謝贊助廠商，現場許多工作人員看傻了眼，也讓原本嚴肅的政見發表會多了許多笑聲。
黃宏成第二輪上場時砲火更猛，他拿著煙斗、香菸上場，唱歌諷刺華航走私菸案，並唱改編兒歌「大家一起去撈油」，諷刺政府肥缺油油，還以涼菸、英犬諷刺時政。也認為台灣選舉公報至今都印黑白，但現在報紙、國語日報、香港選舉公報都印彩色，我國的選舉公報政黨部分印彩色，但候選人介紹卻只印黑白的，這對候選人人格歧視，應該全面印成彩色的。
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