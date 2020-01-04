影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」

今天電視政見發表會方式，發言順序分別國會政黨聯盟郭瑞豐、國民黨傅大偉丶民進黨王美惠、無黨籍戴寧、無黨籍候選人蔡永泉、無黨籍陳泰山、無黨籍凌子楚，及黃宏成。每人各有24分鐘發表時間，分2輪、每輪12分鐘。

黃宏成首輪上場發表政見，就提著一卡「300萬皮箱」上台，先吟唱毛澤東的「沁園春」， 接著打開皮箱拿出號稱300萬的玩具鈔票，一邊唱歌一邊撒鈔票，還趁機推薦他賣的麻花捲、感謝贊助廠商，現場許多工作人員看傻了眼，也讓原本嚴肅的政見發表會多了許多笑聲。