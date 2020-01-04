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旅客丟餐盤、推擠使空服員受傷 長榮將提告

反滲透法通過 嘉義縣藍綠陣營立委候選人隔空針鋒相對

2020-01-04 15:39聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

總統立委選舉倒數，占多數的立法院民進黨團強行通過反滲透法，餘波蕩漾，藍綠陣營針鋒相對，國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧日前在朴子市造勢晚會，痛批反滲透法搞綠色恐佈；民進黨立委候選人陳明文及蔡易餘昨天在政見會，全力消毒說，一般的台商經商、學生就讀，以及宗教交流，絕對不受影響，請大家放心。

王啟澧對民進黨火力全開，批民進黨用「今日香港、明日台灣」說法，恐嚇台灣人，反滲透法搞綠色恐佈，他說，香港回歸大陸，台灣是主權國家有軍隊，與香港不同，根本不會是今日香港，明日台灣。

他批民進黨強推反滲透法，法條只有抽象籠統規定，無施行細則，一旦通過，兩岸之間宗教交流，民眾前往大陸寺廟進香，回來可能會被約談查辦。王啟澧還在臉書貼圖卡「反滲透法強行通過，民主倒退嚕!」

陳明文、蔡易餘說，立法院通過的反滲透法，什麼是反滲透法？反滲透法是反對中國介入台灣選，任何人接受境外敵對勢力的指示委託贊助，違法提供政治獻金、或是從事競選活動、破壞集會遊行及妨礙選舉，這些賣台行為就有可能觸法。但是一般台商經商、學生就讀、宗教交流絕對不受影響，請大家放心。

陳明文說「為什麼民進黨要推動反滲透法？因為從2018年到今天，我們可以看到中國利用三個步驟在影響台灣選舉，第一製造假消息，第二由紅媒配合製作假新聞，第三用大量資金干涉支持特定候選人。

國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧日前在朴子市造勢晚會，痛批反滲透法搞綠色恐佈。圖／聯...
國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧日前在朴子市造勢晚會，痛批反滲透法搞綠色恐佈。圖／聯合報資料照片
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民進黨立委候選人蔡易餘在政見會說，反滲透法通過，一般台商經商、學生就讀，以及宗教...
民進黨立委候選人蔡易餘在政見會說，反滲透法通過，一般台商經商、學生就讀，以及宗教交流，絕對不受影響，請大家放心。 圖／聯合報資料照片
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王啟澧在臉書貼圖卡「反滲透法強行通過，民主倒退嚕!」。記者魯永明／翻攝
王啟澧在臉書貼圖卡「反滲透法強行通過，民主倒退嚕!」。記者魯永明／翻攝
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民進黨立委候選人陳明文在政見會說明為何民進黨推反滲透法。 圖／聯合報資料照片
民進黨立委候選人陳明文在政見會說明為何民進黨推反滲透法。 圖／聯合報資料照片
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反滲透法民進黨2020選舉2020選舉嘉義縣立委國民黨

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