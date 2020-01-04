反滲透法通過 嘉義縣藍綠陣營立委候選人隔空針鋒相對

總統立委選舉倒數，占多數的立法院民進黨團強行通過反滲透法，餘波蕩漾，藍綠陣營針鋒相對，國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧日前在朴子市造勢晚會，痛批反滲透法搞綠色恐佈；民進黨立委候選人陳明文及蔡易餘昨天在政見會，全力消毒說，一般的台商經商、學生就讀，以及宗教交流，絕對不受影響，請大家放心。

王啟澧對民進黨火力全開，批民進黨用「今日香港、明日台灣」說法，恐嚇台灣人，反滲透法搞綠色恐佈，他說，香港回歸大陸，台灣是主權國家有軍隊，與香港不同，根本不會是今日香港，明日台灣。

他批民進黨強推反滲透法，法條只有抽象籠統規定，無施行細則，一旦通過，兩岸之間宗教交流，民眾前往大陸寺廟進香，回來可能會被約談查辦。王啟澧還在臉書貼圖卡「反滲透法強行通過，民主倒退嚕!」

陳明文、蔡易餘說，立法院通過的反滲透法，什麼是反滲透法？反滲透法是反對中國介入台灣選，任何人接受境外敵對勢力的指示委託贊助，違法提供政治獻金、或是從事競選活動、破壞集會遊行及妨礙選舉，這些賣台行為就有可能觸法。但是一般台商經商、學生就讀、宗教交流絕對不受影響，請大家放心。