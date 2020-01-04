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洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

台南造勢喊破5萬人 蔡育輝「韓國瑜沒贏怎麼可能？」

2020-01-04 15:39聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

洪秀柱競總選部造勢會場在台南市歸仁運動公園，湧入大批支持者，現場旗幟飄揚，主辦單位稍早喊出人數超過5萬人，現場人山人海。台南市立委候選人林燕祝、童小芸、李武龍及蔡育輝先後上台致詞，蔡育輝說，參政多年，第一次看到大家自動自發來關心政治，韓國瑜沒贏怎麼可能？為了自己子孫，要拚到最後一刻。

嘉義市前議長蕭淑麗說，住在台灣這塊土地用不同方式來愛台灣，3年民進黨高喊愛台灣，騙走政權，現在全民最大黨叫討厭民進黨，現在民進黨不能好好持家，還負債外，拚外交拚的如此狼狽，拚經濟，拚到亞洲四小龍的土龍，年金改革，砍年金養網軍，健保負債愈滾愈大，迄今虧損400億，不會持家換人做。

「翻轉台南、翻轉台南、翻轉台南」第四選區立委候選人林燕祝說，六席立委加上一席不分區謝龍介，七席都要選上，抹黑、抹紅，對方去大陸稱行銷，她則是投共，這伎倆使用20年，不要再用，我們要下架民進黨，這次要讓國民黨重返執政，國會過半，七席全上。

第三選區童小芸表示，這些日子以來走遍在綠到出汁的安南區及北區傳統市場、果菜市場，最近有位選民眾反應為了一例一休，關了一家店面，老板還要跟員工輪替，為何會有這樣的惡法，這次一定要國民黨執政才行，也讓她選上才行。

第二選區李武龍說，2018年11月24日九合一選舉也是民意，這次2020年大家拚的這麼努力，都是為了「那個人」，那個人就是韓國瑜，希望大家票投國民黨，票投李武龍、韓國瑜。

第一選區蔡育輝表示，參與民主政治多年，第一次看到大家自動自發來關心政治，韓國瑜沒贏怎麼可能？為了自己子孫，要拚到最後一刻。

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洪秀柱競總選部造勢會場在台南市歸仁運動公園，湧入大批支持者，現場旗幟飄揚，主辦單位稍早喊出人數超過5萬人，現場人山人海。翻攝自洪秀柱臉書
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