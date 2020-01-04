阿里山冬季古厝茶會今登場 推高海拔、古建築茗茶之旅

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今日上午在太平老街竹林茶坊舉行「2019阿里山四季茶旅-冬季古厝茶會」開幕活動，延續去年阿里山四季茶旅的春、夏、秋節氣茶會特色茶席，遊客好評不斷，冬季茶會以立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒等6大節氣為主題，特別安排在太平老街古厝群及阿里山高山茶發源地龍眼林茶源古厝辦理。

現場由台灣竹樂團、太平國小竹樂團進行開幕竹樂展演，接著由大阿里山茶旅達人進行小壺泡、蓋碗泡及聞香杯雙杯品茗展演，揭開活動序幕。

雙杯品茗法始於臺灣，適合輕度發酵茶的品茗法，是臺灣壺泡文化創意發展之一，為亞太地區的華人圈、日本、韓國烏龍茶愛好者品茗方式，透過事茶儀軌，觀形、察色、聞香、嘗滋味，在色、香、味、形的情境氛圍中，細細品啜，通過心靈，體驗阿里山茶湯滋味，傳達品茗的心靈陶冶，體現阿里山多元茶文化風貌。

此次特別邀請西班牙及以色列等2位國外司茶人在太平風貌古厝茶席展現茶道功夫，文創古厝茶席則由太平國小小小泡茶師擔任司茶人及現場竹樂展演，節氣體驗茶席由在地社區茶旅達人布展，融入在地食材研發限量的冬饗茶點。

遊客參加茶會體驗在海拔1千公尺以上的古厝建築中品茗，欣賞古厝古樸典雅的美，另可體驗台灣海拔最高的景觀吊橋太平雲梯，俯瞰嘉義風光，觀賞自然景觀，將梅山36彎美景盡收眼底，更有機會觀賞到雲霧流動在山谷間如潑墨山水畫的阿里山冬季限定景致。