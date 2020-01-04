嘉義天臺殿寒冬送暖充滿愛 溪口鄉青年服務不遺餘力

農曆春節將至，嘉義縣溪口鄉公所結合天臺殿與善心人士寒冬送暖，今天上午在天臺殿發放紅包和民生物資，提前為300位弱勢民眾賀年，嘉義縣縣長翁章梁感謝廟方與善心人士集結眾人之力幫助生活較困苦的民眾度過生活上的危機，盼此股愛心力量擴散到社會各個角落，溫情滿人間。

為了讓溪口鄉的弱勢家庭過個好年，溪口鄉公所與天臺殿主委邱耀瑞號召企業、民間團體與善心人士聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，至今已持續第6年，由天臺殿提供紅包及物資，另邀請髮型設計師至現場為長輩義剪。

現場多名青年志工到場幫忙，年紀最小的為國中生，同樣賣力的拉著推車，將物資搬送至民眾的車上，30歲的溪口鄉青年鄭傳憲說，自高三時開始擔任溪口鄉公所的志工服務至今，年年參與此寒冬送暖感恩活動。

身為「溪口青年志工服務協會」一份子的鄭傳憲，負責為活動招募青年志工，邀請鄰近學校的學生前來支援，於現場協助民眾領取物資，為溪口鄉盡一份心力，

位於溪口鄉疊溪村的天臺殿，主祀玉皇上帝，是開臺天公廟，已有4百多年的歷史，今年有40個企業、民間團體和個人響應聯合救濟貧困家庭，受惠對象為溪口鄉低收入戶、中低收入單親兒少家庭、中低收入重度身障家庭和獨居老人等，除提供紅包外，更發放物資包括白米、食用油、麥片、等民生用品。

溪口鄉公所指出，公所作為民眾連結資源的平台，由天臺殿對外募資，並選在活動日同時發放紅包及日用品，方便民眾前來領取，盼弱勢家庭能在寒冬中，也能感受到各界的關愛與溫暖。