1.25萬人受惠！嘉縣公館滯洪池完工 再也不怕淹大水

為解決強降雨及極端氣候的問題，水利署第五河川局昨日上午在嘉義縣中埔鄉舉辦「公館排水出口滯洪池工程」竣工典禮，在109年汛期來臨時整裝上陣、發揮功效，達到減輕三和地區洪害的目標。

公館滯洪池總面積約12公頃，滯洪量52萬立方公尺，減輕嘉義縣中埔鄉三和（和美村、和睦村、和興村）地區水患問題。水利署歷經2年多規畫設計、用地取得及發包施工，在去年12月如期完工。

經濟部水利署署長賴建信表示，公館滯洪池的面積是7分之1的蘭潭水庫，6月11日蔡英文總統視察時，民進黨立委陳明文向蔡英文反映，盼周邊設施不只是光禿禿的柏油路，因此，水利署在周邊護岸種植1千株落羽松，他強調，前瞻計畫的案子正在審核中，通過後未來會投資2500萬與縣府合作，將滯洪池周邊環境綠美化。

「歷史上治水能成功的人都會名留青史」嘉義縣縣長翁章梁說，三和地區是嘉義縣人口稠密的地方，公館滯洪池完工後將有效降低洪峰負擔、改善中埔地區約 380 公頃淹水狀況，並保護1.25萬計畫區內的民眾生命及財產安全。水利署也同意未來要花2500萬元改善滯洪池周邊設施，打造一座兼具防災、休閒、運動多功能滞洪池。

翁章梁指出，他與陳明文在滯洪池旁爭取到中埔公館工業區，滯洪池加上工業區相輔相成，除增加就業機會及休憩娛樂的場所外，另具防洪功能，是三和地區的重大轉變。

陳明文說，公館滯洪池能承受滯洪量約52萬立方公尺，未來周邊設施改善完成後，還提供三和地區鄉親一個休閒娛樂的好去處。

第五河川局長張庭華說，823水災時，中埔地區時雨量達70毫米，導致嚴重淹水，因此水利署立即在嘉義縣中埔鄉加速興建公館滯洪池，希望透過增加都市滯洪空間的方式，達到防災減災效果。

本工程係由第五河川局設計監造，松藤營造有限公司承攬，施工過程中克服用地取得、管線遷移、施工界面整合、土方去化等重重困難。