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暖冬阿里山區媲美櫻王河津櫻綻放 賞花請早

2020-01-04 09:13聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區首波櫻花綻放，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘日前，連續2年在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹，花期與去年差不多，但因降雨，花瓣掉不少，感覺今年比較稀疏，賞花期只有1、2周。

去年蘇家弘觀察這棵河津櫻盛開綻放，還吸引熊蜂採花蜜，讓人驚艷，今年雖仍是「年年歲歲花相似」，但不見熊蜂採花粉，換成綠繡眼站上枝頭，受上月底連續多日降雨影響，花況不如去年。

蘇家弘說，這棵河津櫻是王姓茶農栽種，至今樹齡10年，位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，連續2年因暖冬影響，搶在阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒，美不勝收，除河津櫻，還有虎頭蘭、狀元紅及梅花等可以觀賞。

他說，這棵河津櫻，位於太和村樟樹湖路旁，從阿里山公路開往奮起湖，往太和、來吉約15至20分車程，就可抵達，河津櫻開滿樹綻放，相當迷人，太和樟樹湖河津櫻是阿里山區最早開得最美的櫻花，當地是阿里山高山茶茶區，這棵河津櫻周邊施設木製圍欄，護欄旁種茶樹苗，用竹片圍籬，石桌石椅旁鋪設階梯，讓環境變得亮麗。

中央氣象局說，因為全球暖化關係，出現夏天變長冬天變短的趨勢，今年冬季108年12月至109年2月，平均氣溫將正常至偏暖，但偏暖環境可能還是會出現寒流。

受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里...
受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹綻放。圖／蘇家弘提供
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受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里...
受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹綻放。圖／蘇家弘提供
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受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹綻放。圖／蘇家弘提供
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受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里...
受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹綻放。圖／蘇家弘提供
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受暖冬影響，嘉義縣阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹綻放。圖／蘇家弘提供
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河津櫻阿里山櫻花季

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