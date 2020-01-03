親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

清寒生盼當CEO 「老學長」允助學

2020-01-03 23:12聯合報 記者蔡維斌／雲林縣報導

旅北企業主陳竹勝（右）返母校贈送電腦，勉勵和他一樣苦學考上台大的北港高中學生林姝...
旅北企業主陳竹勝（右）返母校贈送電腦，勉勵和他一樣苦學考上台大的北港高中學生林姝岑（左）。 記者蔡維斌／攝影
分享

雲林縣北港旅外企業主陳竹勝昨天返鄉到北港高中，贈送電腦給家境貧寒、苦讀有成考上台大財金系的學生林姝岑，家長會長蘇紋亨也加贈1萬元助學金，閒聊間發現陳竹勝竟和林姝岑是同鄉且還是讀同一所國小，年齡相差半世紀的學長妹千里相認，情如爺孫備感親切，陳竹勝允諾要她安心讀書，會助她如願當上CEO。

生長在口湖偏鄉小漁村的林姝岑，從小父母離異，與祖父母相依為命，父親在她國中時才返鄉，工作不穩收入微薄，一家是列冊低收入戶，勤學的她全靠獎學金完成學業，是難得的好孩子，最近參加「希望入學」甄試，從不補習，也順利考上第1志願台大財金系，全校均予祝賀。

北高校友也是苦讀出身的企業主陳竹勝得知，昨天專程返校致贈電腦勉勵，陳竹勝說，他年幼家境貧苦，高中還是同學的家長資助才讀完，考上文化大學，只繳了半學期學費，校方特例讓他欠學費讀完大學，一畢業奮發事業，還清學費，如今已是5、60名員工的老闆。

陳竹勝以自己苦學經歷相互勉勵，言談間得知林姝岑竟和他同是口湖鄉蚵寮人且是他崇文小學相差53年的的學妹，同鄉巧遇，陳竹勝欣喜萬分，當她是自己孫女，承諾助她圓夢。

林姝岑從不補習，遇問題或問或查，靠自己解決，極為孝順的她常走訪安養院等，陪老人聊天，她說，和老人相處更懂得感恩惜福，增長智慧，上大學會靠雙手打工賺學費，她夢想畢業能到澳洲進修，將來當上企業CEO。

口湖鄉台大補習打工低收入戶

延伸閱讀

北港高中清寒學生考上台大 企業主允諾助她成為...

弱勢生當志工回饋 錄取台大外文

魚鱗煉金 養出金牌小漁村

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

好心橘／醫生一句話 王榮森返鄉伴病父

2020-01-03 23:11

雲林農產品 外銷馬來西亞

2020-01-03 23:04

抓空汙源 台南布建900台感測器

2020-01-03 23:01

影／台南歸仁親子悠遊館啟用 黃偉哲承諾持續廣設

2020-01-03 20:53

胡蘿蔔故鄉一場冬雨損失慘 台南爭取現金救助

2020-01-03 20:16

虎尾代表會用節餘款濟貧 省吃節用也要苦人家好過年

2020-01-03 19:38

台南志工趕修房子 8旬阿嬤與兩幼孫過年前開心「入厝」

2020-01-03 16:51

雲林優質農產品外銷捷報 春節後將外銷馬來西亞

2020-01-03 16:47

雲林崙背迎新年 即日起熱鬧到元宵

2020-01-03 16:46

影／台南在地小朋友認錯人 黃偉哲竟成「落跑市長」

2020-01-03 16:44

創世募款還差2成！植物人常年服務及寒士尾牙待助

2020-01-03 16:12

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

又到芝麻收成季 台南業者估計今年減產至少3成以上

2020-01-03 14:57

前瞻7億經費到位 台南北學甲市區防洪排水能力大提高

2020-01-03 14:28

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

2020-01-03 12:13

富樂夢傳情話意 送台灣囝仔到神奈川縣參展

2020-01-03 10:10

1把10元有機蔬菜 販售世代融合

2020-01-02 23:28

嘉市長照中心升格 拚「在地安老」

2020-01-02 23:22

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

越在嘉文化棧辦年末餐會 邀新移民吃台式料理

2020-01-02 21:38

斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

38年前跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

2020-01-03 20:39

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

2020-01-03 10:08

「基隆港出現鋼彈」 基隆首張藝術借閱證只限新生兒

2020-01-03 14:34

恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

2020-01-03 17:13

桃市府擬延伸中平路上國道2號 交通部政次：水到渠成

2020-01-03 17:51

YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

2020-01-03 14:53

五月天演唱會明天最終場 桃捷送限量五月天拉環方盒

2020-01-03 14:46

被丟包西班牙 台東漁工歸鄉路走了38年

2020-01-03 18:06

看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07

台灣燈會副燈區10天破百萬人潮 加碼雪花香氛秀

2020-01-03 15:33

超高還硬闖鳳鼻明隧道 公路總局：將依監視影像究責

2020-01-03 12:04

搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

2020-01-03 12:13

南投醫院升格區域醫院 掛號費不漲門診一次320元

2020-01-03 20:53

影／台南歸仁親子悠遊館啟用 黃偉哲承諾持續廣設

2020-01-03 20:53

紓解塞車之苦 汐止吉林街路面加寬今開放使用

2020-01-03 11:31

又到芝麻收成季 台南業者估計今年減產至少3成以上

2020-01-03 14:57

梅花開了！元月4日與5日六龜泡湯賞花有免費接駁車

2020-01-03 20:15

金門縣府推出微信公眾號 民眾若在大陸有事可諮詢

2020-01-03 20:55

柯文哲視察成功市場改建 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 12:27

「鼠」不盡的好滋味！ 伊甸桃園庇護工場拚禮盒買氣

2020-01-03 13:35

千人勞工遊行明天展開 北市警交管看這裡

2020-01-03 17:55

金門首例「龍鳳胎」牛 良金牧場分享喜悅明推優惠

2020-01-03 22:22

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

前瞻7億經費到位 台南北學甲市區防洪排水能力大提高

2020-01-03 14:28

胡蘿蔔故鄉一場冬雨損失慘 台南爭取現金救助

2020-01-03 20:16

草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

2020-01-03 17:36

北市選舉公報出爐 有人8字政見、有人要打敗「？」

2020-01-03 17:39

這間學校全新彩色跑道啟用 學生讚漂亮又舒適

2020-01-03 14:08

黑鷹直升機失事舉國哀慟 屏東綵燈節延後點燈

2020-01-03 10:29

台南志工趕修房子 8旬阿嬤與兩幼孫過年前開心「入厝」

2020-01-03 16:51

雲林優質農產品外銷捷報 春節後將外銷馬來西亞

2020-01-03 16:47

大自然召喚投身綠能 鐵工老闆變光電廠商推動公益

2020-01-03 10:10

影／台南在地小朋友認錯人 黃偉哲竟成「落跑市長」

2020-01-03 16:44

打造城市景觀亮點 頭份竹南雙城慢行綠網工程動土　  

2020-01-03 22:43

投票、農曆年逼近 台中禁止道路開挖

2020-01-03 15:34

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

新竹百年州廳城市躲貓貓燈景添趣味 夜間點燈超浪漫

2020-01-03 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top