親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國軍史上最高階將領殉職 黑鷹事故原因勿妄加揣測

看清社會現實！謝忻親解「為何愛上阿翔」

影／台南歸仁親子悠遊館啟用 黃偉哲承諾持續廣設

2020-01-03 20:53聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市歸仁親子悠遊館今天啟用，市長黃偉哲主持揭幕儀式，承諾市府會持續廣設托育資源設施，營造育兒友善城市。

黃偉哲感謝許多議員關心歸仁地區親子活動空間建設，嘉許社會局在最短時間內把歸仁親子悠遊館落實，將積極充實內部設備，也期盼陸續在各區闢建更多親子悠遊館，提供市民良好友善的育兒環境。

社會局表示，這次是運用歸仁區看西里老人文康活動中心二樓空間，委託社團法人台南市心技能全齡學習推廣學會設置親子悠遊館，場地前身台南市立歸仁幼兒園，社會局將場地規劃為0-1歲爬行區、1-4歲遊戲區、圖書區、媽媽教室、哺乳室、諮詢室等專區。

其中遊戲區結合在地鄰近的運動公園風格，將遊戲室打造成體能運動場主題，有足球場、籃球場、棒球場、操場等，「盼能帶動親子一起來運動的熱潮」。

社會局指出，台南市0至3歲幼兒達5萬5088人，台南市為因應少子化問題，積極創造友善的育兒環境，讓家長在生育、養育及教育上得到協助與支持。

市府自101年起已於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁等區設置親子悠遊館，「期望在安全又溫馨的環境下，家長可以善用豐富的資源陪伴幼兒一起學習成長」。

市府表示，會持續廣設托育資源設施，預計兩年後親子悠遊館11處、社區公共托育家園15處、非營利托嬰中心3處，期待營造一個市民樂婚、願生及能養的友善城市。

台南市各親子悠遊館開放時間周二下午1點到5點、周三至周日上午9點到中午12點，下午1點到5點，活動或服務項目詳情可上各親子悠遊館網站查詢。

黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用。記者周宗禎／攝影
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用。記者周宗禎／攝影
分享
小朋友被問到市長是哪一個，竟然都指市議員郭鴻儀，黃偉哲只好扭腰擺臀舉雙手暗示他才...
小朋友被問到市長是哪一個，竟然都指市議員郭鴻儀，黃偉哲只好扭腰擺臀舉雙手暗示他才是市長。記者周宗禎／攝影
分享
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用。記者周宗禎／攝影
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用。記者周宗禎／攝影
分享
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用，與小朋友親切互動。記者周宗禎／攝影
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用，與小朋友親切互動。記者周宗禎／攝影
分享
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用，與小朋友親切互動。記者周宗禎／攝影
黃偉哲主持親子悠遊館揭幕啟用，與小朋友親切互動。記者周宗禎／攝影
分享

親子托育黃偉哲

延伸閱讀

胡蘿蔔故鄉一場冬雨損失慘 台南爭取現金救助

黑鷹事故釀8死 黃偉哲主張殉職軍人應入祀忠烈...

影／台南在地小朋友認錯人 黃偉哲竟成「落跑市...

與洪鴻鈞少將有一面之緣 黃偉哲：不捨

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

胡蘿蔔故鄉一場冬雨損失慘 台南爭取現金救助

2020-01-03 20:16

虎尾代表會用節餘款濟貧 省吃節用也要苦人家好過年

2020-01-03 19:38

台南志工趕修房子 8旬阿嬤與兩幼孫過年前開心「入厝」

2020-01-03 16:51

雲林優質農產品外銷捷報 春節後將外銷馬來西亞

2020-01-03 16:47

雲林崙背迎新年 即日起熱鬧到元宵

2020-01-03 16:46

影／台南在地小朋友認錯人 黃偉哲竟成「落跑市長」

2020-01-03 16:44

創世募款還差2成！植物人常年服務及寒士尾牙待助

2020-01-03 16:12

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

又到芝麻收成季 台南業者估計今年減產至少3成以上

2020-01-03 14:57

前瞻7億經費到位 台南北學甲市區防洪排水能力大提高

2020-01-03 14:28

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

2020-01-03 12:13

富樂夢傳情話意 送台灣囝仔到神奈川縣參展

2020-01-03 10:10

1把10元有機蔬菜 販售世代融合

2020-01-02 23:28

嘉市長照中心升格 拚「在地安老」

2020-01-02 23:22

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

越在嘉文化棧辦年末餐會 邀新移民吃台式料理

2020-01-02 21:38

斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53

偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17

嘉義縣2選區10名立委候選人 明天電視公選政見會直播

2020-01-02 17:43

國際級藝術家跨國好玩展覽 台南蕭壟春節登場

2020-01-02 16:31

勞動事件法上路 台南地院123位委員就位

2020-01-02 16:16

影／台南第二大永康抽水站啟用 可減少永康安南區淹水

2020-01-02 15:21

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「開出隧道短於29秒就開罰」辛亥隧道抓超速 首日300多張罰單

2020-01-03 00:01

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

石門水庫、角板山 梅花綻放

2020-01-02 23:12

月亮姐姐回來了 民進黨議員周秀月遞補就職

2020-01-03 15:33

花蓮代理教師改採學歷敘薪 碩士級1年加薪10萬

2020-01-02 23:59

38年前跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

2020-01-03 20:39

台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

2020-01-03 10:08

捷運永安市場、頂溪站 中永和「蛋黃區」

2020-01-02 23:48

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

2020-01-03 14:53

「基隆港出現鋼彈」 基隆首張藝術借閱證只限新生兒

2020-01-03 14:34

恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

2020-01-03 17:13

桃市府擬延伸中平路上國道2號 交通部政次：水到渠成

2020-01-03 17:51

景觀大道 南投139丙線今通車

2020-01-02 23:37

台灣燈會副燈區10天破百萬人潮 加碼雪花香氛秀

2020-01-03 15:33

行駛路肩又轉回主道 當心挨罰

2020-01-02 22:41

超高還硬闖鳳鼻明隧道 公路總局：將依監視影像究責

2020-01-03 12:04

五月天演唱會明天最終場 桃捷送限量五月天拉環方盒

2020-01-03 14:46

宜蘭龍潭湖新亮點 240公尺湖中棧道啟用

2020-01-02 23:52

台北市政首場秀 南港綠廊拚3年內完工

2020-01-03 00:20

看了會餓的農民曆！屏東創意農民曆 看日子還能學好料

2020-01-03 14:07

搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

2020-01-03 12:13

柯文哲視察成功市場改建 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 12:27

紓解塞車之苦 汐止吉林街路面加寬今開放使用

2020-01-03 11:31

高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

「鼠」不盡的好滋味！ 伊甸桃園庇護工場拚禮盒買氣

2020-01-03 13:35

內湖影視音園區 議會3但書通過 50年權利金最低14億

2020-01-03 00:09

靠嘴巴找路 8旬嬤2度機車環島

2020-01-02 23:11

又到芝麻收成季 台南業者估計今年減產至少3成以上

2020-01-03 14:57

改節能鍋具 麵店月省瓦斯萬元

2020-01-02 23:33

前瞻7億經費到位 台南北學甲市區防洪排水能力大提高

2020-01-03 14:28

千人勞工遊行明天展開 北市警交管看這裡

2020-01-03 17:55

這間學校全新彩色跑道啟用 學生讚漂亮又舒適

2020-01-03 14:08

黑鷹直升機失事舉國哀慟 屏東綵燈節延後點燈

2020-01-03 10:29

草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

2020-01-03 17:36

北市選舉公報出爐 有人8字政見、有人要打敗「？」

2020-01-03 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top