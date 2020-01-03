影／台南歸仁親子悠遊館啟用 黃偉哲承諾持續廣設

台南市歸仁親子悠遊館今天啟用，市長黃偉哲主持揭幕儀式，承諾市府會持續廣設托育資源設施，營造育兒友善城市。

黃偉哲感謝許多議員關心歸仁地區親子活動空間建設，嘉許社會局在最短時間內把歸仁親子悠遊館落實，將積極充實內部設備，也期盼陸續在各區闢建更多親子悠遊館，提供市民良好友善的育兒環境。

社會局表示，這次是運用歸仁區看西里老人文康活動中心二樓空間，委託社團法人台南市心技能全齡學習推廣學會設置親子悠遊館，場地前身台南市立歸仁幼兒園，社會局將場地規劃為0-1歲爬行區、1-4歲遊戲區、圖書區、媽媽教室、哺乳室、諮詢室等專區。

其中遊戲區結合在地鄰近的運動公園風格，將遊戲室打造成體能運動場主題，有足球場、籃球場、棒球場、操場等，「盼能帶動親子一起來運動的熱潮」。

社會局指出，台南市0至3歲幼兒達5萬5088人，台南市為因應少子化問題，積極創造友善的育兒環境，讓家長在生育、養育及教育上得到協助與支持。

市府自101年起已於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁等區設置親子悠遊館，「期望在安全又溫馨的環境下，家長可以善用豐富的資源陪伴幼兒一起學習成長」。

市府表示，會持續廣設托育資源設施，預計兩年後親子悠遊館11處、社區公共托育家園15處、非營利托嬰中心3處，期待營造一個市民樂婚、願生及能養的友善城市。