北港高中清寒學生考上台大 企業主允諾助她成為CEO

雲林縣北港旅外企業主陳竹勝今天返鄉到北港高中，贈送電腦給家境貧寒、苦讀有成考上台大財金系的學生林姝岑，家長會長蘇紋亨也加贈1萬元助學金，閒聊間，發現陳竹勝竟和林姝岑是同鄉且還是讀同一所國小，年齡相差半世紀的學長妹千里相認，情如爺孫倍感親切，陳竹勝允諾要她安心讀書，會助她如願當上CEO。

生長在口湖偏鄉小漁村的林姝岑，從小父母離異，與祖父母相依為命，父親在她國中時才返鄉，工作不穩收入微薄，一家是列冊低收入戶，勤學的她全靠獎學金完成學業，是難得的好孩子，最近參加「希望入學」甄試，從不補習，也順利考上第1志願台大財金系，全校均予祝賀。

北高校友也是苦讀出身的企業主陳竹勝得知，今天專程返校致贈電腦勉勵，陳竹勝說，他年幼家境貧苦，高中還是同學的家長資助才讀完，考上文化大學，只繳了半學期學費，校方特例讓他欠學費讀完大學，一畢業奮發事業，還清學費，如今已是5、60名員工的老闆。

陳竹勝以自己苦學經歷相互勉勵，言談間得知林姝岑竟和他同是口湖鄉蚵寮人且是他崇文小學相差53年的的學妹，同鄉巧遇，陳竹勝欣喜萬分，當她是自己孫女，承諾助她圓夢。

林姝岑從不補習，遇問題或問或查，靠自己解決，極為孝順的她常走訪安養院等，陪老人聊天，她說，和老人相處更懂得感恩惜福，增長智慧，上大學會靠雙手打工賺學費，她夢想畢業能到澳洲進修，將來當上企業CEO。