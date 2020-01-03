台南志工趕修房子 8旬阿嬤與兩幼孫過年前開心「入厝」

台南市七股區83歲陳姓阿嬤，兒子及媳婦今年相繼過世，留下兩名7歲及12歲孫子女，三人居住於破舊的老宅內，也無任何經濟收入，目前由社會局協助申請低收入戶中，經濟及居住環境十分不佳。為了讓陳姓阿嬤在過年前有個遮風避雨的居住環境，台南市勞工局偕同多個職業工會志工們放下手邊的工作及捨棄假日休憩，趕工修繕，今天歡喜入新厝。

勞工局王鑫基局長今天與木工工會前往致贈二手家具倉庫新造完成之床鋪，大台南總工會並獻上床單，為陳姓阿嬤同心祝福，能有一個安身立命的新厝來迎接新年。

勞工局王鑫基局長表示，陳姓阿嬤居住的老宅因多年來淹水和老舊關係，屋頂屋瓦破損，樑角木腐蝕倒塌，天花板嚴重漏水，居住環境十分堪憂。礙於經濟狀況之因，陳姓阿嬤無力翻修，勞工局啟動「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕機制讓陳姓阿嬤一家人在過年前能有一個好的居住環境。

12月13日起由勞工局與志工團隊進行場勘， 20日台南市泥水業職業工會打頭陣，進行地板混凝土填高及門框泥水補強施工；台南市木工業職業工會22日進行天花板拆除、搭設輕鋼架石膏板、牆壁補強等工程；29日由台南市油漆工程職業工會志工繼續接力，進行牆面補土及油漆粉刷等工程。

陳姓阿嬤看到完工後的住家煥然一新，一再表達非常感恩大家的幫忙，讓她和年幼的孫子女有安心居住的場所，也對未來的生活有新的希望。