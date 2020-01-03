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雲林優質農產品外銷捷報 春節後將外銷馬來西亞

2020-01-03 16:47聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

在雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣農會總幹事簡明欽、雲林縣農會常務監事蔡東富等人見證下，台灣豐禾健康蔬果公司與馬來西亞陳三捷蔬果供應集團今天下午在雲林縣農會簽署合作意向書，首批高麗菜、青花菜及茂谷柑共三個貨櫃，將在2月15日啟航前往馬來西亞，為雲林農產品打開多元銷售通路。

豐禾健康蔬果公司董事長王彥森與陳三捷蔬果供應集團執行董事陳文謙今天下午簽署合作意向書，開啟雙方合作之路。

謝淑亞表示，透過產銷結盟，陳三捷蔬果供應集團與豐禾蔬果公司將首次合作，陳三捷在台採購雲林縣優質蔬果至新馬市場通路，豐禾將引進大馬優質水果在台灣販售，此次合作，兩者全年銷售金額預估高達新台幣3億元，首批高麗菜、青花菜及茂谷柑共三個貨櫃，將在2月15日啟航前往馬來西亞。

豐禾健康蔬果公司董事長王彥森表示，馬來西亞陳三捷蔬果供應有限公司在大馬當地經營數十間超市，擁有蔬果種植、蔬果雜貨批發、連鎖超市、運輸公司的農業一條龍企業，無論前端種植或終端零售業務都能把關品質；豐禾蔬果公司則是發展自有品牌「綠田農場」，為市場供應新鮮蔬果，目前已切入全聯、頂好、大潤發等大型連鎖賣場，感謝雲林縣政府及雲林縣農會的媒合牽線，促成此次雙方合作。

簡明欽表示，雲林縣為農業大縣，具有優秀的生鮮蔬果以及農漁畜等各項農產品，農業產值達769億元，已連續4年蟬聯全國第一，馬來西亞擁有約3千多萬人口，具有相當大的農產品需求，希望未來雲林與馬來西亞的合作能更為密切，將更多的雲林良品推廣到馬來西亞。

蔡東富表示，雲林農民很用心，生產的農產品在國內外都受到肯定，馬來西亞和雲林的共同合作就是一個契機，希望縣府將更多的優質農特產品推廣到世界各地，讓農民能夠有安穩的收入，保障農民的收益。

在雲林縣副縣長謝淑亞（右二）、雲林縣農會常務監事蔡東富（右三）等人見證下，台灣豐...
在雲林縣副縣長謝淑亞（右二）、雲林縣農會常務監事蔡東富（右三）等人見證下，台灣豐禾健康蔬果公司與馬來西亞陳三捷蔬果供應集團今天下午在雲林縣農會簽署合作意向書。記者陳雅玲／攝影
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台灣豐禾健康蔬果公司與馬來西亞陳三捷蔬果供應集團今天下午在雲林縣農會簽署合作意向...
台灣豐禾健康蔬果公司與馬來西亞陳三捷蔬果供應集團今天下午在雲林縣農會簽署合作意向書，首批高麗菜、青花菜及茂谷柑共三個貨櫃，將在2月15日啟航前往馬來西亞。記者陳雅玲／攝影
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馬來西亞農民高麗菜

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