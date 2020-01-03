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影／台南在地小朋友認錯人 黃偉哲竟成「落跑市長」

2020-01-03 16:44聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市長黃偉哲今天到歸仁區主持親子悠遊館開幕，展現和藹可親主動向小朋友熱烈招呼，不過一群小朋友被問「市長是哪一個？」 竟然不約而同指向一旁的市議員郭鴻儀，眾人哄堂大笑。

郭鴻儀覺得好笑又無奈，只好對著黃偉哲再問一次「市長是誰啊？」還是有大半小朋友指郭才是市長，黃偉哲笑著舉起雙手扭腰擺臀，這才吸引小朋友目光與開心歡呼。

這時里長要黃偉哲再「搖一下」，一旁家長也跟着要「市長搖一下」，黃偉哲聽到小朋友要他再表演時回說「里長先搖」，結果里長在搖的時候他轉頭離開。

尷尬的里長只好開玩笑說「落跑市長」，又引來一陣笑聲，不過黃偉哲隨後又折返與孩童及家長互動，在眾人歡呼聲中離去。

小朋友被問到市長是哪一個，竟然都指市議員郭鴻儀，黃偉哲只好扭腰擺臀舉雙手暗示他才...
小朋友被問到市長是哪一個，竟然都指市議員郭鴻儀，黃偉哲只好扭腰擺臀舉雙手暗示他才是市長。記者周宗禎/攝影
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黃偉哲親子

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