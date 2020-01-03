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志工關懷送暖修屋 七股阿嬤歡喜入新厝

2020-01-03 16:23中央社 台南3日電

台南市勞工局房屋修繕計畫達成破百歷史性里程碑後，101戶、102戶也於近日完工。102戶七股區陳姓阿嬤今天歡喜入新厝，志工致贈床單，讓阿嬤一家人在年前有一個好的居住環境。

完工後的住家不僅煥然一新，也為年幼的孫子女帶來安居住所與新的希望，83歲的陳姓阿嬤感動的表示，非常感恩大家的幫忙，自己活到80多歲從來沒住過如此美好溫馨的房子，此生已足矣。

陳姓阿嬤的兒子、媳婦去年相繼過世，留下7歲及12歲孫子、孫女，3人住在破舊老宅內，也無任何經濟收入，目前由社會局協助申請低收入戶中。而老宅因多年來淹水、屋齡老舊，屋頂屋瓦破損，樑角木腐蝕倒塌，天花板嚴重漏水，居住環境堪憂。

礙於經濟狀況，阿嬤無力翻修，在台南市議會議長郭信良、副議長林炳利與在地議員及相關慈善團體關心及協助下，由勞工局啟動「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕機制，讓陳姓阿嬤一家人在過年前能有一個好的居住環境。

為了讓陳姓阿嬤在過年前有個遮風避雨的居住環境，許多職業工會志工們放下手邊的工作及捨棄假日休憩，去年12月13日由勞工局與志工團隊進行場勘，20日由台南市泥水業職業工會打頭陣，為阿嬤家進行地板混凝土填高及門框泥水補強施工；隨後台南市木工業職業工會進行天花板拆除、搭設輕鋼架石膏板、牆壁補強工程；29日由台南市油漆工程職業工會志工繼續接力，進行牆面補土及油漆粉刷工程。

勞工局長王鑫基也感謝各工會專業志工為「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕的付出和用心。這項房屋修繕一路走來已完工達102戶，台南市長黃偉哲也感謝各界一路支持與資源投入，包括今天致贈床鋪，是上任後成立二手家具倉庫整理後的成品，可說「少了垃圾，多了愛心」。市府將持續打造「希望家園」，結合更多民間資源，讓愛與溫暖持續散播。

勞工局老宅

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