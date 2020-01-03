親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

響應創世寒士吃飽尾牙 學子集愛捐款附祝福卡片

2020-01-03 15:02中央社 嘉義市3日電

創世基金會嘉義分院今天在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，由捐款學生排出「30」隊形，創世感謝109所學校響應，有的雖捐款不多，但會附上祝福卡片，讓人備感溫馨。

創世基金會嘉義分院院長蕭伃雯表示，植物人常年服務暨第30屆寒士吃飽尾牙活動，全國自去年9月起募集，針對幼兒園至高中職發放紅包集愛袋，由學子自由樂捐，嘉義縣市有109所學校響應，發放近萬個集愛袋。

蕭伃雯指出，植物人常年服務暨第30屆寒士吃飽尾牙活動，嘉義109所學校募集近新台幣100萬元，加上其他捐款100多萬元，但距350萬元目標尚缺2成，且寒士吃飽尾牙嘉義場將於19日席開110桌，希望社會善心人士一起送愛給弱勢。

創世基金會嘉義分院今天在興華中學辦理第30屆寒士吃飽尾牙活動，由興華中學校長郭義騰帶領百名捐款學生在操場排出「30」隊形，並與參加活動的民生國中等學校校長一起合影，號召社會大眾惜福，溫暖弱勢族群。

蕭伃雯說，發給學生的紅包集愛袋樂捐金額不拘，盼學生能分享幸福，學習關懷弱勢，有的人捐存了1年的撲滿，也有僅捐款5元或10元，但也會附上祝福小卡片，祝福植物人趕快好起來或鼓勵寒士振作起來，好好生活，內容令人感動。

嘉義捐款尾牙

延伸閱讀

跨年最美好的事跟徐小可和好 利菁「只差阿Be...

宏碁尾牙 「三巨頭」16日同台

全國電尾牙 業績看增10%

台塑尾牙 王文淵將談景氣

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

2020-01-03 12:13

又到芝麻收成季 台南業者估計今年減產至少3成以上

2020-01-03 14:57

前瞻7億經費到位 台南北學甲市區防洪排水能力大提高

2020-01-03 14:28

富樂夢傳情話意 送台灣囝仔到神奈川縣參展

2020-01-03 10:10

1把10元有機蔬菜 販售世代融合

2020-01-02 23:28

嘉市長照中心升格 拚「在地安老」

2020-01-02 23:22

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

越在嘉文化棧辦年末餐會 邀新移民吃台式料理

2020-01-02 21:38

斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53

偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17

嘉義縣2選區10名立委候選人 明天電視公選政見會直播

2020-01-02 17:43

國際級藝術家跨國好玩展覽 台南蕭壟春節登場

2020-01-02 16:31

勞動事件法上路 台南地院123位委員就位

2020-01-02 16:16

影／台南第二大永康抽水站啟用 可減少永康安南區淹水

2020-01-02 15:21

台南斥資3.6億 改造新營長榮路、金華路

2020-01-02 14:50

「健康老化、在地安老」 嘉市長照中心升格為二級機關

2020-01-02 14:27

認識家鄉特產 斗六公所邀735學童參訪茂谷柑園

2020-01-02 13:24

嘉義地院打造「圓桌會議」 平等調解勞動案

2020-01-02 13:18

一把10元的有機蔬菜 販售世代融合的概念

2020-01-02 12:45

雲林維多利亞遭控交通車違規 校方：歡迎稽查

2020-01-02 12:34

新市農會鄭雅倫研發毛豆泡菜 台灣創意泡菜比賽得季軍

2020-01-02 11:46

台南藍天比例再創新高 紅害日數創新低

2020-01-02 10:50

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

遭占多年 新店三民路旁國有地綠美化

2020-01-02 16:59

10年苦難將盡 南橫公路祈求通車平安　

2020-01-02 20:08

楊瓊櫻語帶哽咽同感哀慟 和馬英九均取消晚間造勢

2020-01-02 18:17

「開出隧道短於29秒就開罰」辛亥隧道抓超速 首日300多張罰單

2020-01-03 00:01

斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53

新春大紅包 花蓮代理教師改採學歷敘薪

2020-01-02 17:26

八德新打卡景點！ 不鏽鋼條製成小島還有4隻水牛

2020-01-02 18:21

台中知名麵店改節能鍋具 瓦斯費月省萬餘元

2020-01-02 17:43

「倒垃圾是為遇見你」 新北環保袋會撩妹

2020-01-02 15:13

南投蜜棗大減產近7成 農民望棗苦嘆「難過年了」

2020-01-02 17:52

偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17

石門水庫、角板山 梅花綻放

2020-01-02 23:12

花東鄉民返鄉投票「0元」住日暉！用餐加碼再贈泡湯

2020-01-02 18:06

為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

2020-01-02 20:52

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

內湖影視音園區議會通過 50年地上權權利金14億

2020-01-02 18:01

台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

2020-01-03 10:08

捷運永安市場、頂溪站 中永和「蛋黃區」

2020-01-02 23:48

花蓮代理教師改採學歷敘薪 碩士級1年加薪10萬

2020-01-02 23:59

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

國旅秋冬遊補助延到1月底 基隆加碼送扭蛋雨衣

2020-01-02 16:52

行駛路肩又轉回主道 當心挨罰

2020-01-02 22:41

桃園市熱水器遷移更換 最高補助1萬2 中低收入優先

2020-01-02 16:30

台北市政首場秀 南港綠廊拚3年內完工

2020-01-03 00:20

景觀大道 南投139丙線今通車

2020-01-02 23:37

世界數學錦標賽摘1銀1銅1優勝 僑泰學生獲立院表揚

2020-01-02 20:08

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

水公司一區處長交接 蔡適應爭取4年18億改善高地供水

2020-01-02 15:20

疑天冷死亡小石虎將製成標本 放置火炎山生態館

2020-01-02 19:29

影／台南第二大永康抽水站啟用 可減少永康安南區淹水

2020-01-02 15:21

走上樓梯就看見柳依蘭 「血觀音」最吸睛畫作出自她

2020-01-02 19:51

台酒贊助高雄餐旅大學教學用酒 廚藝師生用於料理發想

2020-01-02 19:54

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12

超高還硬闖鳳鼻明隧道 公路總局：將依監視影像究責

2020-01-03 12:04

愛河變色史落落長 高市府在沿岸3處設水色變化解說牌

2020-01-02 18:42

宜蘭龍潭湖新亮點 240公尺湖中棧道啟用

2020-01-02 23:52

彰化立委電視政見發表會 第四選區國民黨蕭景田缺席

2020-01-02 18:02

改節能鍋具 麵店月省瓦斯萬元

2020-01-02 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top