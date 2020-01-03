又到芝麻收成季 台南業者估計今年減產至少3成以上

胡麻採收季節又來了，台南市胡麻產地安定區傳統胡麻榨油工廠陸續開工，俗稱「麻油間」廠區四周瀰漫濃厚麻油香。王姓業者的工廠6天前才開工，榨油量僅去年3分之2；他表示，今年開工較較往年晚了半個月，估計今年胡麻產量較去年減少3分之1。

王家麻油間連日有農民不斷送來胡麻代工榨油，農民就坐在工廠等待載油回去。有農民說，今年農會減少契作收購量，農會沒買的只能自己送來代工廠榨油，自己再慢慢賣。

業者說，今年因胡麻種植延後，產季也往後延，他的工廠直到6天前才開始榨油作業，且往年一開工就滿檔，從早忙到晚，一天榨3千多台斤胡麻，今年開工至今每天只榨兩千多台斤，少了三分之一，預估今年產量減產超過三成。

安定區內有多家榨油廠，王姓業者是家族第三代，隨著時代進步，王家也引進新式榨油機具，但仍依循傳統工法，從炒胡麻到榨油等，一道道工序按部就班，較耗費體力的部分製程改用機器取代人力。