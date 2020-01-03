前瞻7億經費到位 台南北學甲市區防洪排水能力大提高
台南市政府為改善北學甲市區水患災情，將計畫採蓄洪及機械抽排工法，經向內政部營建署爭取經費挹注獲得支持，將分採短、長期辦理，核定總經費合計7億1310萬元，目前正進行用地取得作業，同時進行工程設計事宜，預計今年4月完成工程招標程序。
水利局表示，北學甲市區雨水下水道主要可分為法源排水區及山寮排水區（M幹線），因地勢平坦低窪且下游區域排水受感潮影響，每逢颱風豪大雨期間易受外水頂拖，常造成內水無法重力排水，進而導致部分地區（如學甲工業區）發生積淹水情事。108年汛期前業已完成短期應急站工程，在颱風及豪大雨期間，為北學甲市區發揮防洪功效，
經通盤檢討後，將採蓄洪及機械抽排工法，在積極向內政部營建署爭取經費補助下，獲得支持並分採短、長期辦理，短期應急方案採新建引水箱涵並搭配移動式抽水機組方式，分別在法源排水區及山寮排水區設置3cms（0.5cms抽水機6部）應急抽水站，執行經費約4160萬元，工程已在108年汛期前完工，抽水機組也已設置完備，經丹娜絲颱風及豪大雨期間，皆未有積淹水災情發生，為北學甲市區發揮防洪功效。
長期治理方案則依「台南市學甲區雨水下水道系統檢討規劃」內容，計畫新建16cms法源抽水站及12cms山寮（M幹線）抽水站，並搭配調節池蓄洪，核定經費分別為4億1350萬元及2億5800萬元。
水利局指出，面對未來日漸極端的降雨趨勢，日後仍將積極爭取經費辦理雨水下水道及區域排水改善工程，使學甲市區之淹水風險減至最低，民眾早日脫離淹水之苦並營造自然安全的水環境，達到治水、利水、保水、親水、活水之最高目標。
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