滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

台東阿美族男子陳炯明17歲那年與父親當遠洋漁工赴西班牙工作，父子異鄉起爭執，父帶著兩人證件獨自回台，陳男留西班牙工作維生，一晃眼38年。3年前才與家人聯繫上，但返台證件始終卡關，經移民署專員協助，陳日前已收到證件，近期將返台與家人團聚。

「等了這一刻好久了！」陳炯明透過影片表示，自己在西班牙這裡辦了很多次證件，花了很多錢，最後都是沒有下文收場，這裡的友人還建議他乾脆辦大陸證件好了，但擔心去了大陸就回不了台灣，所以他還是想辦法回台，幾天前終於收到台灣寄來的證件，讓他可以回家了。

影片中陳炯明說著流利的國語，向協助他的移民署官員陳允萍道感謝，說如果不是他協助胞妹辦理證件，自己不知道何年何月才能圓夢回台灣看家人，有了證件現在先打理好這邊家裡的事，然後再回台灣。陳炯明目前住在遠離西班牙本國的小島，是緊鄰非洲的加那利群島之蘭薩羅特島首府「阿雷西非」的城鎮。

陳允萍表示，陳炯明3年前聯繫上台東胞妹陳秀蘭後，妹妹開始找許多的機構及民意代表，包括外交部、駐西班牙代表處、西班牙駐台灣商務辦事處，立委、代表、議員等等，台北台東二地跑，都不得要領辦不好文件。直到去年12月初在台瑞士籍神父葛德尋求他協助，決定親自協助辦理相關文件。

他說，幾天前陳炯明已收到他寄過去的證明文件，他在當地正辦理返台手續，近期很快就能會回台灣與台東家人團聚。

據了解，38年前陳炯明隨父遠洋漁工赴西班牙工作，因故與父親爭執後，當晚和親戚在蘭薩羅特島去歡唱，結果喝醉不剩酒力，醒來時身邊的人都不見了，他也不知道身在哪裡，徒步走了好幾個小時，到碼頭時才發現船隻都不見了。