搶先看！月津港燈節經典作品 進駐國道新營服務區展出

台南知名月津港燈節年吸客逾50萬人次，今年交通部高速公路局國道新營服務區首度與市府文化局合作，在服務區南、北站率先進行燈節藝術燈飾布展，除為燈節暖身，並作為燈節交通訊息諮詢的服務據點。文化局長葉澤山表示，國道新營服務區是進入鹽水賞燈最近的服務區，遊客可在新營服務區先來賞燈拍照打卡並取得相關旅遊資訊再前往燈區，享受優質參觀遊程。

葉澤山說，第九屆夜之美術館藝術性非常高，月津港燈節希延續更多時間吸引430萬人次，今年更盛大，民眾要進入月津港燈區最近的服務區，今年參觀的遊客可以先到服務區可以得到最新的訊息，可以先來欣賞三件典藏的作品，在服務區南北站佈設〈飄盪種籽〉、〈太空人計畫〉及〈飛行的意義〉等3件2018年燈節徵件入選作品

當年打卡熱點〈飄盪種籽〉於北站商場大門旁瀑布水池，從鹽水蜂炮轉化的〈太空人計畫〉以及具鹽水街景意象的〈飛行的意義〉等2件地方特色鮮明作品，則布置於南站商場外的挑高空間。期待遊客來到新營服務區休憩享用美食時，就能提前感染到與鹽水月津港燈節零距離的節慶氣氛。

新營服務區目前由全家超商經營，開發業務本部長王國君表示，高公局希望服務區的功能及轉型升級，希望能與在地文化和特色結合，不只只有上廁所和用餐而已，這次能夠與最有特色的月津港燈節結合，可以吸引觀光客來欣賞，全家利用全省有3550個據點推廣，還有1100萬會員可以用app協助推播。

文化局表示，月津港燈節每年吸引至少6、70萬遊客湧入鹽水，市府每年都加密大眾運輸班次，不過仍有為數不少的遊客習慣開車攜家帶眷一同出遊賞燈。為今年高公局國道新營服務區及全家便利商店主動提出合作，使服務區成為月津港燈節交通訊息的服務據點、並協助進行活動宣傳，大家一同協力，提供遊客更完善的旅遊服務。

新營服務區鄰近月津港親水公園僅15分鐘車程，為配合「2020月津港燈節」活動，除與市府文化局合作於服務區布置藝術燈飾，服務區也是燈節旅遊諮詢窗口，全國各地的全家便利商店FamiChannel電視廣告、全家會員APP也進行合作宣傳。國道新營服務區所在的全家便利商店更推出「2020月津港燈節限量咖啡杯套」，期望透過公私跨界合作，達到互利宣傳效果。

「2020月津港燈節」即將於1月18日（周六）至2月16日（周日）於鹽水月津港周邊璀璨展開，目前策展藝術家與徵件入選團隊正緊鑼密鼓籌備中。雖然燈節尚未登場，文化局表示，「2020月津港燈節」將以「海市蜃樓」為題，今年亮點除由策展團隊邀請20多組國內外藝術家，也廣邀大專校院20多組創作團隊，再加上巷弄燈區的月之美術館「月光之城」展覽，50餘組作品首度完整佈設於月津港水域以及巷弄燈區、相互輝映。