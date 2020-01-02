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鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

被譽為五星級市長的桃園市長鄭文燦今天在黨中央發布停止所有競選活動之前，抵達雲林縣，為海線立委候選人蘇治芬助選，並陪同掃街拜票，他推崇蘇治芬是優質的縣長和立委，更用心「平定」了花生之亂，讓價格已回穩，台灣有六成的食品廠都在桃園，將來雲林農產若有問題，他不會坐視一定會伸出援手。

鄭文燦今天下午抵達雲林，陪同蘇治芬沿著土庫鎮一路拜票，土庫鎮長張榮麗、鎮代王錦文也動員車隊，浩浩蕩蕩穿梭大街小巷拜票，沿途不少民眾向這位有五星級六都市場之稱的鄭文燦揮手致意，許多民眾說，鄭市長看起來就很忠厚老實。

鄭文燦稱蘇治芬是一位很有正義感的俠女，他說，從縣長到立委，蘇治芬政績無話可說，光是他來的高速公路交流道也是在她縣長任內完成的，各種農業成績更是可圈可點，尤其最近受全國注目的雲林花生之亂，在價格動盪之際，她能找來農委會主委親赴雲林收購，終能「平定」了花生之亂，讓價格已趨回穩。

鄭文燦說，身為政治人物是要幫農民，不能綁農民，如今花生問題解決了，將來難保不會有其他問題，有六成的食品廠都在桃園，將來不但可幫雲林買花生，甚至更多雲林的農產品，必要時他可協調桃園食品廠來幫忙。

桃園市長鄭文燦今天到雲林陪同民進黨第一選區候選人蘇治芬掃街拜票。記者蔡維斌／攝影
桃園市長鄭文燦今天到雲林陪同民進黨第一選區候選人蘇治芬掃街拜票。記者蔡維斌／攝影
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桃園市長鄭文燦今天到雲林幫民進黨第一選區候選人蘇治芬助選，並表示願幫忙協調桃園食...
桃園市長鄭文燦今天到雲林幫民進黨第一選區候選人蘇治芬助選，並表示願幫忙協調桃園食品廠多買雲林農產。記者蔡維斌／攝影
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鄭文燦蘇治芬拜票

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