越在嘉文化棧辦年末餐會 邀新移民吃台式料理

由全台首位越南籍女導演阮金紅與丈夫蔡崇隆於嘉義縣民雄鄉開辦的越在嘉文化棧，4日將舉辦「越在嘉年末感恩餐會」邀請台灣的總舖師製作台式料理，提供嘉義的新住民、移工及新二代，在台灣吃一頓暖暖的尾牙。

蔡崇隆表示，這些來自世界各地的新住民、移工及新二代，來台後都是不停地付出及工作，很少有好好吃頓台式料理的時刻，越在嘉文化棧成立第三年，每年都會舉辦年末感恩餐會，今年選擇在社區開8桌流水席，預計邀請80位新移民朋友，現場也將準備卡拉OK，於臉書公布活動訊息後，報名非常踴躍。

蔡崇隆說，除了感恩餐會以外，當天也將為三年來不間斷運用下班時間，協助越在嘉文化棧整理環境、陳設文物及支援各項活動的越南移工阿進準備歡送會，他因為個人原因必須提早離開台灣，因此越在嘉文化棧也特別邀請曾經接受過阿進幫助的朋友錄製感謝影片，並將於感恩餐會當天播放。