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台江流域學校倡議社區博物館教學 呼籲大家一起來

2020-01-02 19:56聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南社大台江分校結合在地大廟、高國中小學，成立台江流域學校，今年2020年上班首日，召開台江流域學校教學經驗敘說研討會，分享小台江、台江流域學習、社區博物館實踐新課綱素養教學經驗，探討台江地方學的希望，呼籲大家一起來參與推動。

社大台江分校表示，值此台江近代教育百周年，也是台江流域學校社群九周年之際，守護在地的高國中生小學，教學如何在地化？如何實踐素養的教學？如何培育公民？如何厚植在地下一個百年發展的實踐知識與經驗，更形重要、更形嚴峻，也值得所有教育工作者，共思共議共行。

台江分校指出，尤其，2019年新課綱推行的第一年，社大台江分校、和順國中結合小台江、水水長安、瀛海中學、安南國中等台江流域學校教學社群，合辦「為台江的教與學」台江流域學校教學經驗敘說，從過去的社會實踐經驗發現，盡速展開在地環境生態紀錄與監測，以免台江親師生，還來不及認識家鄉有何生態，卻在開發中消失而不知的困境。

這場台江流域學校教學經驗敘說研討會，包括和順國中、安南國中、瀛海中學、長安國小等校校長都與會。安南國中黃銀姝分享帶領同學參與海尾社區博物館的教學經驗，她表示，帶孩子籌備時，孩子發現自己更有勇氣發表，也重新發現村𥚃的大廟歷史文化，原來那麼有趣。

和順國中主任李舒婷則分享參與和順寮社區博物館的感動，她指出，學生經過社區博物館的實作，以教為學，進步很多，學生變得會去聆聽觀察別人如何解説。與談的龔卓軍也表示，看到台江社區博物館的教學經驗敍説，十分開心，以地方知識學重新認識台灣，建構共同體是可以努力的事。

和順國中校長謝連陽等人親自參與研討會，呼籲大家一起來參與推動。記者邵心杰／翻攝
和順國中校長謝連陽等人親自參與研討會，呼籲大家一起來參與推動。記者邵心杰／翻攝
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台江流域學校今年2020年上班首日，召開台江流域學校教學經驗敘說研討會，探討台江...
台江流域學校今年2020年上班首日，召開台江流域學校教學經驗敘說研討會，探討台江地方學的希望。記者邵心杰／翻攝
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台江博物館課綱

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