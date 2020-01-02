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斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

斥資5.3億元、歷時2年建設，台南市「下營南外環道路新闢工程」終於完工，總長度3.267公里，寬度20公尺，待工程驗收完成後，即開放通車。

台南市長黃偉哲今天與立委葉宜津、市議員陳秋宏、Ingay Tali、吳通龍及在地里長等，前往檢視工程品質，黃偉哲表示，溪北長久以來會覺得建設好像輸原台南市，其實是因為原台南縣面積較廣闊，所以一樣的經費，在小範圍看起來建設成績比較明顯，大範圍看就比較不明顯，市府未來一定會再持續加強溪北地區的建設。

工務局表示，「下營南外環道路新闢工程」106年10月發包，108年12月完工，完工後南外環將與東側的台19甲中興南路，北側的市道174線連結經下營市區一圈成為完整的外環系統，串連新營區、鹽水區、學甲區、麻豆區、官田區、六甲區及柳營區等，提升整個大台南都會區的經濟、行旅、物流、運輸環境及休閒觀光發展，促進地方繁榮、提供更便利的交通路網，並紓解下營市區交通壅塞情形。

黃偉哲同時聽取下營南59線黑橋橋樑改善工程進度，下營南59線黑橋，因寬度不足、中間落墩常造成水流阻礙，影響渠道通水能力，雨季容易造成淹水問題；市府向水利署爭取到1.2億餘元經費進行橋樑改善工程，自去年5月20日開工，預計今年8月底完工，改建後係採不落墩之單跨箱型鋼梁橋，淨寬為12公尺，橋長69.6公尺，並提升為10年防洪標準。

黃偉哲指出，全國的易淹水面積台南市就佔了將近40%，在莫拉克風災時，台南市淹水面積有1萬多公頃，2018年823水災，台南淹水面積大約6000公頃，去年813水災縮小到1500公頃，市府會一步一步改善，「只要有一公頃淹，市政府就是有責任」，下營南59線黑橋，預定今年8月完工，但8月正好是颱風季節，如果能夠提前在6月汛期開始前就完工，就能讓民眾生命財產多一層保障，這部分會請工務局持續努力，希望能縮短工期且超質完工。

台南市「下營南外環道路新闢工程」斥資5.3億元，費時兩年終於完工。圖／台南市府提...
台南市「下營南外環道路新闢工程」斥資5.3億元，費時兩年終於完工。圖／台南市府提供
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台南市「下營南外環道路新闢工程」斥資5.3億元，費時兩年終於完工。圖／台南市府提...
台南市「下營南外環道路新闢工程」斥資5.3億元，費時兩年終於完工。圖／台南市府提供
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台南市「下營南外環道路新闢工程」斥資5.3億元，費時兩年終於完工，市長黃偉哲（左...
台南市「下營南外環道路新闢工程」斥資5.3億元，費時兩年終於完工，市長黃偉哲（左四）今視察道路品質。圖／台南市府提供
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