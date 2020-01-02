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偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

今天是布袋戲一代宗師黃海岱120歲冥誕，雲林縣長張麗善和人間國寶黃俊雄一起切壽桃，紀念大師生前對台灣偶戲的奉獻，並由雲林金牌偶團大埤舊庄國小劇團表演精彩戲碼，寶刀未老的黃俊雄也上台獻藝，象徵世代相傳，雲林布袋戲館將展開一連串紀念活動，歡迎到雲林賞遊偶藝風華。

今天是布袋戲一代宗師黃海岱120歲冥誕，也是雲林布袋戲日，雲林縣府文化觀光處和雲林布袋戲館將展開「掌舞春秋，偶藝風華」系列活動。

雲林縣長張麗善和人間國寶黃俊雄大師一齊切壽桃，並帶領黃家子孫也是偶戲大師前立委黃逢時、霹靂國際多媒體副董事長黃文擇等及眾多劇團團長，見證黃海岱大師一生奉獻偶戲文化的歷程。雲林布袋戲館長方志銘發送小壽桃，象徵開枝散葉、分享壽喜。

年高80多歲的黃俊雄除再演出轟動武林驚動萬教史艷文、藏鏡人，口白文詩，中氣十足，果然寶刀未老贏得滿堂采，他感性的訴說父親的精彩人生。

他說，現在雲林布袋戲館是日治時代的郡役所，也是早年的衙門，父親曾因案被關在這裡長達10個月，牢中精讀三國誌、水滸傳，後來無罪開釋，加深了演藝功力，昔日父親的牢門如今變成布袋戲館，時空命運也如戲。

張縣長說，雲林是布袋戲原鄉，擁有豐富布袋戲文化底蘊，更代表台灣意象；縣府傳承偶文化不遺餘力，縣內小學6成以上都開辦偶戲教學，每年國際偶戲節和金掌獎，發揚布袋戲文化，她算是黃家的嫡傳子弟，對偶戲文化更深刻體認，宗師冥誕之日，除緬懷其言教身教，對未來偶戲更有任重道遠的使命感。

文化處長陳璧君說，即日起到本月5日，串聯雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL等文化3館共辦布袋戲系列活動，邀請霹靂新生代黃滙峰講習生旦淨末丑五音口白；霹靂音樂總監風采輪音樂班展演，精采可期。

布袋戲館長方志銘說，春節期間1月25日起邀金掌獎劇團演出，更有布袋戲文創福袋、紅包大放送；雲林故事館、雲林記憶COOL則有雲林奇幻世界展等活動，詳細可上虎尾三館粉絲專頁查詢。

人間國寶黃俊雄細說父親精彩的偶戲人生，背後父親操偶的身影輝映，讓故事更加生動。記...
人間國寶黃俊雄細說父親精彩的偶戲人生，背後父親操偶的身影輝映，讓故事更加生動。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲一代宗師黃海岱120歲冥誕，各界齊聚雲林布袋戲館，切壽桃紀念黃海岱一生對台...
布袋戲一代宗師黃海岱120歲冥誕，各界齊聚雲林布袋戲館，切壽桃紀念黃海岱一生對台灣地方戲劇的奉獻。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲一代宗師黃海岱120歲冥誕，各界齊聚雲林布袋戲館，切壽桃紀念黃海岱一生對台...
布袋戲一代宗師黃海岱120歲冥誕，各界齊聚雲林布袋戲館，切壽桃紀念黃海岱一生對台灣地方戲劇的奉獻。記者蔡維斌／攝影
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人間國寶黃俊雄大師演出精彩偶戲片段為父親冥誕祝壽，老人家寶刀未老贏得滿場喝采。記...
人間國寶黃俊雄大師演出精彩偶戲片段為父親冥誕祝壽，老人家寶刀未老贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影
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榮獲全國金牌的舊庄國小精彩演出，也讓大師級的黃俊雄、黃逢時、黃文擇讚不絕口。記者...
榮獲全國金牌的舊庄國小精彩演出，也讓大師級的黃俊雄、黃逢時、黃文擇讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
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人間國寶黃俊雄大師演出精彩偶戲片段為父親冥誕祝壽，老人家寶刀未老贏得滿場喝采。記...
人間國寶黃俊雄大師演出精彩偶戲片段為父親冥誕祝壽，老人家寶刀未老贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影
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人間國寶黃俊雄大師演出精彩偶戲片段為父親冥誕祝壽，老人家寶刀未老贏得滿場喝采。記...
人間國寶黃俊雄大師演出精彩偶戲片段為父親冥誕祝壽，老人家寶刀未老贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影
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榮獲全國金牌的舊庄國小精彩演出，也讓大師級的黃俊雄、黃逢時、黃文擇讚不絕口。記者...
榮獲全國金牌的舊庄國小精彩演出，也讓大師級的黃俊雄、黃逢時、黃文擇讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲國寶館長

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