嘉義縣2選區10名立委候選人 明天電視公選政見會直播

嘉義縣二選區共10名立委候選人都選擇電視公辦政見會，今天及6日在世新有線電視台，舉辦2次電視公辦政見會，除現場直播，還規畫錄影重播。

選委會說，依抽籤號次，第一選區:1 號黃俊雄（喜）；2號王啟澧（國）；3號黃奕瑄（統促）；4號蔡易餘（民，現任）。第二選區：1號許能通（無）；2號許韶珍（喜）；3號林國慶（無）；4號簡明廉（無）

；5號陳明文（民，現任）；6號王金山（維新）。

公辦政見發表會以有線電視現場直播方式，每一選舉區辦理2場次 ，現場直播1場次，重播2次，第一場次明天上午辦理第1選舉區(海區)，下午辦理第2選舉區(山區)，第1選區明天上午9點40分開始發表政見，第2選區下午1點40分發表政見。6日上午上午9點40分第2選舉區政見發表，下午1點40分第1選舉區政見發表。

政見會由選舉委員葉榮棠主持，依抽韱順序發表，政見發表地點:嘉義世新有線電視公司(中埔鄉中山路5段505號)，直播及錄影重播頻道:世新第49頻道、大揚第49頻道、國聲第49頻道。同步放送線上直播影音平台(youtube)網址:ht tps:/www. youtube. com/ watch?v-Yshl wJEkp jQ