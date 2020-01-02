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國際級藝術家跨國好玩展覽 台南蕭壟春節登場

2020-01-02 16:31聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市蕭壠兒童美術館全新策畫的《再循環自然》紐約藝術家聯展，是為兒童及親子量身打造的跨國好玩藝術展覽，農曆春節前1月17日周五起在蕭壠文化園區A10館盛大展出。

蕭壠兒童美術館這是首次邀請到國際級策展人薇妲‧薩巴紀Vida Sabbaghi跨國策展，薩巴紀來自美國紐約COPENYC，該機構為市府文化局國際藝術家薦送計畫合作夥伴，從2017年台南紐約對飛計畫開始合作迄今已有3年，促成多項台南與紐約城市藝術交流展演活動。

文化局表示，跨國好玩藝術展從首站美國紐約皇后博物館（Queens Museum）出發巡迴，第6站來到台灣台南，特別考察台灣文化及蕭壠地域特色、人文環境作為創作基底，並以「自然」為主題，作品融入運用日常生活中常見的材料如金屬絲、木頭、紙張、粗布、報紙等，以趣味且重覆堆疊、再循環的手法，為觀眾創造出藝術家眼中奇特的自然樂園。

這次展出的作品有美籍歐普麗．蘿茉爾的「藍洞」、法籍傑克．賈西吉的「親愛的鹿」、韓籍朴繡梨的「彩球樂園」、美籍威爾．克茲的「三隻小豬」、韓籍安允模的「變成一隻蝴蝶」及美國布魯克林研究計劃的「台灣聚像」。「彩球樂園」有色彩繽紛的彩球、「變成一隻蝴蝶」有蝴蝶意象剪紙和裝置藝術，「藍洞」還可投射出支持台灣學生運動的百合、太陽花向日葵的影像。

蕭壠國際藝術村與紐約COPENYC機構互相薦送藝術家3年以來，策展人薩巴紀促成多位藝術家前來蕭壠駐村，策展人本身也三度親自進駐蕭壠策展，每次來台都深刻感受到臺灣人民的熱情，也非常喜歡蕭壠文化園區彷彿孩童天堂的環境。為了這次3年來規模最大的策展計畫，已停留台灣一個月，他表示，台灣彷彿自己第二個故鄉般親切，希望有機會可以再度拜訪台灣。

蕭壠兒童美術館《再循環自然（Repsychling Nature）紐約藝術家聯展》，將自1月17日（五）起在蕭壠文化園區A10館（台南市佳里區六安里六安130號）一連展至10月11日（日）止，免費參觀，開放時間為周三至周日上午9時至下午5時（周一、周二及小年夜、除夕、初一不開園）。

幼稚園小朋友今天搶先看，參觀韓國藝術家安允模創作「變成一隻蝴蝶」展覽。圖／蕭壟文...
幼稚園小朋友今天搶先看，參觀韓國藝術家安允模創作「變成一隻蝴蝶」展覽。圖／蕭壟文化園區提供
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學生共同參與韓國藝術家安允模「變成一隻蝴蝶」的工作坊，彩繪蝴蝶的創作。圖／蕭壟文...
學生共同參與韓國藝術家安允模「變成一隻蝴蝶」的工作坊，彩繪蝴蝶的創作。圖／蕭壟文化園區提供
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紐約藝術家美術館

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