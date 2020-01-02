影／台南第二大永康抽水站啟用 可減少永康安南區淹水

台南市第2大抽水站永康抽水站機組更新今天啟用，主持啟用的市長黃偉哲表示，抽水站再好，最好都備而不用。他說，抽水站全部啟動的話，每秒可抽130公噸、130立方公尺的水，抽水量非常大，希望在這樣的一個高強度保護下，加上堤防防汛整體建設，能夠對永康民眾，還有周邊安南區能夠提供好的保護力。

黃偉哲也要求「接下來的兩億，這個也要拜託，我們四成自備款一定準備好，這個拜託長官能夠多幫忙，因為這個都是救命錢，救命錢不要省，省了可能會丟了小命」。

永康抽水站總抽水量達40cms（每秒40立方公尺），集水面積達1980公頃，主要收集抽排低地區無法自然排除之內水，經由低地集水路收集暴雨期間洪水，統一由永康大排流入抽水站前池後，再透過抽水站以抽排方式排入鹽水溪。

水利局表示，永康抽水站位於永康區鹽洲里永康大排出水口左岸鹽水溪及永康大排交匯間，用以解決永康區永康大排周遭低地一帶淹水問題。該處主要因為永康大排周遭低地，長期因鹽水溪外水位高漲，使得內水排除不易，每當豪雨發生期間，該處低窪地區時有淹水情事發生。

水利局說，永康抽水站興建設站已長達19年，當初還從荷蘭取經設計，以5台阿基米德螺旋式抽水機組設置，抽水總容量40cms，是台南第二大抽水站。

不過，早期抽水站旁鹽水溪防洪設計水位約5.7m，如今因應環境變遷，鹽水溪100年防洪標準水位提升到7.33m時，原有抽水機組抽排效能不足，另外原本5台8cms抽水機組經長時間使用，導致機器老舊，已無法滿足永康大排流量的改變，在急降雨下恐抽水不及，加上集水區中下游又屬低窪地區，暴雨一來，就容易造成該區積淹水。

這項工程獲營建署「流域綜合治理計畫」補助2億1840萬元，加上市府配合款及自籌款8740萬元共計3億580萬元，106年9月開工去年11月30日完工，目前正在試車。