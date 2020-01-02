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台南斥資3.6億 改造新營長榮路、金華路

2020-01-02 14:50聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營區長榮路、金華路優化工程，總工程費3億6千萬元，由中央補助跟地方的配合款，今天舉行動土典禮，台南市長黃偉哲表示，新營金華路、長榮路及義士路三大重點道路，長榮路和義士路是主要的通道，車型流量非常大，以路面及排水優化為主，金華路是要變成公園大道，成為市民遊憩的空間，預計今年11月完工。

黃偉哲表示，長榮路是外環道路，車流量非常大，金華路每天的車流量不到長榮路的三分之一，許多民眾都喜歡早起來這裡運動，長榮路是著重在道路品質跟道路排水，金華路是著重在人行道的優化，兩者的工程著重重點是不一樣；義士路原本的綠色隧道，通行量大道路破損也多，是以路面來加強來優化。這三條道路都是在大新營區的重要道路，希望藉著工程，能夠提供更好的道路服務品質，也讓市民能夠有比較好的遊憩、休閒空間或是散步空間。

市長黃偉哲說，這是「以人為本」政策，從人的需求出發，創造更多適合人民的發展策略，台南市政府工務局爭取前瞻計畫獲補助3.6億元，整合改善新營區金華路及長榮路周邊各項設施及道路，讓溪北建設邁出一大步。

工務局指出，內政部及交通部核定補助台南市前瞻計畫道路品質有關改善道路有78件，共25億元，本件為屬亮點型，工程總經費3億6千5百85萬3千元的「台南市新營區金華路及長榮路道路優質化工程」範圍，位於新營區長榮路（長度4173公尺，寬度30公尺）及金華路（長度2673公尺，寬度40公尺）。

金華路除結合國家圖書館周邊環境外，將改善金華路成為40米優質寬敞的景觀大道；另外以優先改善側溝排水及老舊路面原則下，把長榮路老舊側溝淹水問題、新營交流道機車的安全問題，及人行道無障礙系統設置、管線整合、路燈及號誌共桿等有關民生的基礎設施一併做完整改善，並針對新營體育場與家樂福商圈周邊重要路口總體營造以人為本的優質環境。

辦理重要內容包括：配合區域建設整體發展需要，設立街道幸福設施及交通安全設施；人行道與無障礙需求結合進行道路養護整建；綠色生態路網建置形塑交通寧靜區等。其中長榮路為連接新營交流道與市區間的重要都市外環道路，而金華路兩側多為住宅區的景觀道路，且連結周邊大新營自行車路網。

工務局表示，該項工程預計今年年11月完工，對新營區的交通、淹水等民生基礎設施能有效改善，可大大提升居民生活品質、道路交通舒適度，並帶動整個休閒、觀光產業成長。

台南市新營區長榮路、金華路優化工程，總工程費逾3億6千萬元，今天與行動土典禮。圖...
台南市新營區長榮路、金華路優化工程，總工程費逾3億6千萬元，今天與行動土典禮。圖／台南工務局提供
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