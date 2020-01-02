「健康老化、在地安老」 嘉市長照中心升格為二級機關

嘉義市府的長期照顧管理中心今年元旦起從任務編組升格為二級機關，隸屬衛生局管轄，擁有獨立預算與人事組織，讓長照服務更有效率，希望能成為「健康老化，在地安老」的高齡友善城市。

嘉義市長黃敏惠今天主持揭牌典禮，邀請當年台灣長照「建構長期照護體系先導計畫」計畫主持人吳淑瓊，以及議員、里長及社衛政領域專家及市民林振瑞分享照顧母親經驗，見證重要時刻。

黃敏惠說，2000年行政院實施先導計畫，嘉義市是當時的實驗地區，讓嘉義市把長照發揚光大，今天成立了二級機關，整合成對市民最有利的團隊，整合衛政、社政，以及公私部門和醫療機構的配合，面對高齡化的海嘯，要加快腳步直追，做最好的準備，讓大家得到最好的照顧。

吳淑瓊表示，20年她和嘉義市承接行政院「建構長期照護體系先導計畫」，開始建構各項長期照護服務模式，還去瑞典、英國、德國、加拿大及美國和日本等國參觀，將各國的長照優點都帶回來，從無到有的過程，十分辛苦，「嘉義市就是長照2.0的領頭羊」。

嘉義市民林振瑞表示，媽媽有中度失智，在長照中心提供服務後，因為白天有充足的活動，晚上更好入眠，最重要的是，她在那裡找到自我的價值，開始參加活動、社交，並且失能獲得延緩、體力有長足改善，也更因為長照中心提供了夜宿服務，可以讓自己有空間去安排作息，得以有喘息機會。

過去長照中心屬於任務編組，由社會處、衛生局和衛福部的人員支援，過去向中央申請經費，市府需拆成兩個局處的款項，才能撥款給長照中心，但未來長照中心有獨立預算經費，讓行政效率更快速。