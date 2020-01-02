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嘉義地院打造「圓桌會議」 平等調解勞動案

2020-01-02 13:18聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

勞動事件法今年一月上路，新法要求法院審理勞動事件，嘉義地院也將少年法庭打造成勞動調解室，與一般法庭不同，不會有「上下之分」，採「圓桌會議」，勞資雙方、法官和勞動調解委員，同一個高度坐在圓桌，希望平等的處理勞動案件，也能更進一步傾聽彼此的心聲。

嘉義地院院長張意聰今天主持勞動調解委員授證典禮及座談會，39名勞動調解委員來自各行各業，有律師、醫師和各職業工會理事長等，勞動庭庭長、法官、書記官今天與勞動調解委員交流，希望未來能專業、有效和平等的處理勞動事件。

勞動庭長洪挺梧今天也帶領勞動調解委員參觀調解室，讓未來委員能更適應工作環境，有委員發問「若人數過多該如何是好？」

洪挺梧說，一般的法庭，法官坐在上面，不適合調解，希望用「平等式」座位，因此將少年法庭改造成勞動調解室，實務上曾遇過7、8名勞工同時訴訟，若人數過多，會隨時支援椅子，讓每個人權益都不會受損。

院方指出，本院聘任的調解委員有工會、商會的理事長、理事、執行秘書、公司行號的負責人、專業人員等各行各業對勞動事件富有處理經驗的社會賢達。

勞動調解以「委員會」的方式進行，目的是希望勞動組及事業組委員將其對於勞動生活領域之直接觀察、專業知識及職業經驗帶入法院程序中。讓勞資雙方在前階段調解時，能處於法律、勞資專業知識經驗等資訊公開的情境下，即做出合意解決的決定。

嘉義地院將原本的一間少年法庭打造成勞動調解室，採「圓桌會議」。記者李承穎／攝影
嘉義地院將原本的一間少年法庭打造成勞動調解室，採「圓桌會議」。記者李承穎／攝影
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嘉義地院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者李承穎／攝影
嘉義地院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者李承穎／攝影
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嘉義地院院長張意聰（後排左四）主持勞動調解委員授證典禮及座談會。記者李承穎／攝影
嘉義地院院長張意聰（後排左四）主持勞動調解委員授證典禮及座談會。記者李承穎／攝影
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嘉義地院將原本的一間少年法庭打造成勞動調解室。記者李承穎／攝影
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嘉義勞動事件法

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