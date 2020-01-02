一把10元的有機蔬菜 販售世代融合的概念

國立中正大學成人及繼續教育研究生黃語晨日前成立臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」協助以低於市價的價格，銷售嘉義縣中埔鄉灣潭社區長輩菜園過剩的有機蔬菜給校內學生，除了讓校內學生能吃得健康，販賣所得也用於社區老人共餐據點及菜園的運作基金。

「這些青菜賣的是世代融合的概念。」黃語晨表示，一開始只在校內的買賣交流社團販售一把10元的青菜，後來成立臉書社團「灣潭松鶴菜店仔」讓同學能查看每天的新鮮蔬菜，同學也會好奇詢問蔬菜來源，甚至想一起到社區參與，讓社區長輩對種菜更有信心及興趣，也開始學習上網與到臉書社團與學生互動。

黃語晨表示，一年多前因為系上老師陳毓璟的計畫走入嘉義偏鄉社區，此計畫輔導社區成立老人共餐據點並協助開闢社區農場，由社區志工陳春吟提供自家荒田讓長輩種菜，菜園收成供應老人共餐使用，因為長輩參與踴躍，蔬菜多到吃不完，為了不浪費長輩的成果，才興起上網賣菜的構想。

黃語晨說，一開始還擔心沒有人買，結果現在只要一公告蔬菜種類及數量，常常不到10分鐘就秒殺，還有同學拜託能不能幫忙多留一點，社區長輩們聽到同學反應熱烈也非常開心，把賣菜所得拿來買更好的種子和有機肥料，希望能像照顧自己的孫子一般，照顧這些外地求學的學生。