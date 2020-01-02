雲林維多利亞遭控交通車違規 校方：歡迎稽查

時代力量今天指國民黨總統候選人韓國瑜與夫人李佳芬，在雲林創辦的維多利亞雙語學校，遭民眾檢舉載送學生的交通車嚴重違規；校方稍早聲明，校車依照學童交通車管理辦法規定辦理，歡迎主管機關稽查。

時代力量雲林縣議員廖郁賢提到，維多利亞多輛交通車違規使用白牌車載送學生，配備、標示多項不合格，校車還違規行駛高速公路，罔顧學童安全。

廖郁賢說，維多利亞雙語學校在雲林相當有名，每年學費高達十多萬元，但一個多月前，她接獲民眾檢舉交通車違規，學校18條交通路線、18輛交通車，至少6輛違規，她發文雲林縣政府要求清查，至今未回文。

廖表示，目前掌握的違規狀況，維多利亞除沒有依規定使用專用車，車輛配備、標示也不符規定，尤其校車車窗加貼黑色隔熱玻璃，學童若發生意外沒有人會發現，校方讓孩子混齡搭乘交通車，也已違反規定。

維多利亞學校稍早發聲明指出，校車都依照學童交通車管理辦法規定辦理，也會依規定請租賃公司就派出車輛再體檢，也歡迎主管機關主動稽查，若有任何問題，校方配合辦理。

維多利亞家長會表示，維多利亞家長會一向支持及肯定學校注重學生校車安全，校車運用是方便家長及學生管理上都很嚴謹，包括每學期初會辦理校車安全逃生演練，每車除有專業合格駕駛，也配一位隨車老師，且每一位學生一定都有一個座位。

家長會強調，維多利亞學校辦學認真，多年來秉持辦學與政治分離，敬請社會各界，尤其有心人士，還給全校師生純淨學習空間。

雲林縣府教育處長邱孝文說，雲林不分公私幼兒園的幼兒專用車都得經過審查， 包括座椅安全性、校車顏色、載運人數等得 符合規定才可接送幼童。