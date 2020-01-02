新市農會鄭雅倫研發毛豆泡菜 台灣創意泡菜比賽得季軍

台南市新市區農會今天表揚農會家政班員鄭雅倫，她研發出適合台灣口味的馬來西亞泡菜，日前參加台灣創意泡菜比賽，勇奪第三名；新市農會總幹事李美嬅稱讚鄭雅倫好手藝，將新市毛豆融入泡菜，協助行銷新市毛豆功不可沒。

鄭雅倫原本學的是機械製圖，因愛烹飪經常試做各種佳肴研發新口味，積極報考相關證照，她有中餐丙級證照，因也喜愛烘焙，更考取烘焙乙級證照，搖身一變為專業烘焙師與中餐師傅。

她實現夢想開餐廳，卻因健康難以負荷結束營業，轉而幫助丈夫務農，也有了更多時間投入研究食材與烘焙烹飪；新市農會鼓勵鄭雅倫研發食材參加比賽。

為了參加台灣農村經濟學會舉辦的台灣創意泡菜比賽，鄭雅倫研究韓、泰、馬來西亞等國的泡菜與台灣泡菜特性差異後，做出適合台灣人口味的馬來西亞式泡菜參賽。

鄭雅倫說，台灣泡菜特性酸、甜為主，原料幾乎就是高麗菜，馬來西亞泡菜是除了酸還偏辣辣，食材原料有高麗菜也加小黃瓜、胡蘿蔔等蔬菜，她將新市毛豆也放進泡菜，加上高麗菜、小黃瓜、紅蘿蔔、毛豆共4種蔬菜。

她說，醬汁決定泡菜成敗，經過不斷嘗試，在台灣泡菜醬汁主原料醋及糖之外，加上薑黃、紅蔥頭等調味，做出適合台灣口味的馬來西亞泡菜，取名「阿嬤的ㄚ雜菜」。