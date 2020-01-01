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公民樂手合奏 台江大廟音樂會迎新年平安夜

2020-01-01 21:54聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

新年元旦平安夜，200名台南市社區大學台江分校公民樂手在海尾朝皇宮廟口，合奏大廟迎新年音樂會，台南市長黃偉哲來到安南區海尾朝皇宮跟鄉親及全體師生祝賀新年快樂，讃賞大廟興學以音樂凝聚文化共同體。

社大台江分校表示，大廟興學結合台江十六寮村廟，推動一村一廟一樂團，一村一廟一學堂，培育在地公民樂手，營造音樂社區，每年在冬尾的季節，十幾個班級村廟樂團，就會接力合奏，走進村落社區，策辦謝平安音樂會。

今年連續兩個月，分別到溪南寮興安宮、溪頂寮代天宮、鄭子寮福安宮、中州寮保安宮、舊和順慈安宮、四草大眾廟、海尾朝皇宮，舉辦謝平安大殿音樂會，同時也前往新成立的台江文化中心，接連三天，舉辦薩克斯風音樂會，營造音樂的台江新家園，實踐文化治理精神。

最後一場，也是200名公民樂手合奏的台江大廟迎新年音樂會，在2020年元旦晚上，在海尾朝皇宮登場，這一群公民樂手還錄製微電影，邀請市民一起重回村廟，全家一起來海尾大道公廟的學仔埕，在2020年第一個平安夜，共同聆聽「台江大廟迎新年音樂會」，一起來體驗公民樂手的熱情，以音樂共祈平安幸福。

學員王燮村説，台江分校與海尾朝皇宮推動一村一廟一樂團，讓社區居民有機會成為國民樂手，不僅是薩克斯風、二胡、笛子、吉他等，有眾多的樂器可以學習，今年以台江大殿迎新年音樂會來迎接2020年，自己也期許希望帶領台江薩克斯風樂團能在新的一年，走遍台江二十七個庄頭，吹奏樂音獻給神明祈福。

新年元旦平安夜，台南市社大台江分校公民樂手在海尾朝皇宮廟口，合奏音樂會迎新年，場...
新年元旦平安夜，台南市社大台江分校公民樂手在海尾朝皇宮廟口，合奏音樂會迎新年，場面壯觀。圖/台南市社大台江分校提供
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台南市社大台江分校公民樂手在海尾朝皇宮廟口，合奏音樂會迎新，市長黃偉哲讃賞大廟興...
台南市社大台江分校公民樂手在海尾朝皇宮廟口，合奏音樂會迎新，市長黃偉哲讃賞大廟興學以音樂凝聚文化共同體。圖/台南市社大台江分校提供
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台江音樂會

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