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影／馬英九人氣超高 文化路夜市擠爆爭睹風采

2020-01-01 21:53聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

前總統馬英九今天晚間在嘉義市文化路夜市，陪同國民黨嘉義市立委候選人傅大偉掃街，現場吸引上千人，民眾不斷要求合照，店家也希望他在招牌上簽名，人潮擠得夜市水洩不通，讓民眾直呼「馬英九雖然卸任，但人氣還是很高！」

馬英九陪同傅大偉車隊掃街後，到林聰明沙鍋魚頭用餐，林聰明到店外迎接，並說「從馬總統當台北市長認識到現在，是超過20年的好朋友」，馬英九還在店內吃飯，店外就擠了上百名民眾，希望一睹「總統風采」。

他隨後在文化路夜市發放親筆寫的春聯，寫有「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」，並署名「馬英九、周美青」，吸引大批民眾排隊領取，排隊人龍長達五百多公尺，都想拿到春聯。

馬英九笑說，今年是鼠年，金鼠代表富裕、財源，是一種期待和祝福，春聯在燈光下一照，就會發現有個寶物，就是「鼠來寶」，他寫春聯有個優點，就是「不會寫錯字」。

馬英九隨後陪傅大偉到夜市掃街，許多店家希望他簽名，他停在一家炭烤店前，幽默地說「寫上去就變成現烤馬英九」，也有民眾抱著小孩來與馬英九合照，並一同自拍。

他最後也配合競選團隊，與傅大偉在圓環上拍攝宣傳影片，細數傅大偉「鐵路高架化自籌款調降」和「蘭潭單車道」等政見他說，傅大偉從基層做起，擔任議員也非常努力地幫助選民，如果讓他擔任立法委員，相信對嘉義市民是「福氣啦」！

馬英九幫民眾簽名，幾乎來者不拒。記者李承穎／攝影
馬英九幫民眾簽名，幾乎來者不拒。記者李承穎／攝影
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馬英九在文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
馬英九在文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
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馬英九在文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
馬英九在文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
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馬英九在炭烤店簽名，幽默地說「寫上去就變現烤馬英九」。記者李承穎／攝影
馬英九在炭烤店簽名，幽默地說「寫上去就變現烤馬英九」。記者李承穎／攝影
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馬英九在文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
馬英九在文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
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馬英九到林聰明沙鍋魚頭用餐，老闆林聰明（左）出店外迎接文化路夜市掃街，大批民眾爭...
馬英九到林聰明沙鍋魚頭用餐，老闆林聰明（左）出店外迎接文化路夜市掃街，大批民眾爭睹風采。記者李承穎／攝影
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馬英九晚間在林聰明沙鍋魚頭用餐。記者李承穎／攝影
馬英九晚間在林聰明沙鍋魚頭用餐。記者李承穎／攝影
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馬英九春聯夜市

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