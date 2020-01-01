台灣第一水庫虎頭埤晨曦美景 元旦舉辦兒童寫生比賽

往年元旦虎頭埤風景區都是配合市府民政局升旗典禮，再辦理環湖健行活動，今年2020虎頭埤元旦改辦「畫畫野餐聽民歌」兒童寫生比賽活動，由虎頭埤風管所與臺南市美術學會共同合辦，以「百年勝景耀新化」為主題，讓學童透過畫筆繪出台灣第一水庫虎頭埤的湖光山色，讓參賽者透過選擇畫材、實際作畫的過程中，從小認識台南在地美景外，陪同前來的家長也能遊賞回味虎頭埤之美。

虎頭埤風管處表示，元旦除了前一晚來露營的遊客外，有不少一早來湖畔等待曙光的遊客及附近前來晨運的民眾，一早便來虎頭埤開始2020元旦的第一天，湖面風光與晨曦相結合，成為一幅令人驚豔的山水畫。今天園區內處處充滿著濃濃的藝術氣息，湖畔四周是寫生的學童，一年的第一天，讓虎頭埤的美映入遊客眼簾，更成為一幅幅美麗的畫作之中。

繪畫比賽分為國小低年級組、中年級組、高年級組及幼稚園組，評審從各組選出前三名及10名佳作，由台南市長黄偉哲頒發獎狀及獎金等鼓勵，台南市政府觀光旅遊局長陳信安、市議員林宜瑾、楊中成、新化區長吳金喜、虎頭埤風景區管理所主任陳宏田、台南市美術學會理事長劉靜芳等人也到場與民眾歡慶元旦。

黃偉哲頒獎致詞時也大力推薦虎頭埤是本市著名的風景名勝地區，是台南市的後花園、有「台灣第一水庫」及「小日月潭」等雅稱，在這裡辦理寫生比賽最適合不過了，可以讓小朋友從小就認識台南在地美景外，也期待以後能再出現更多優秀的畫家。

黃偉哲說，歡迎大家來虎頭埤時也能台南山區周邊順道遊，梅嶺梅花正盛開、龍崎空山祭等都是正夯的遊程，左鎮化石園區、山上花園水道博物館等也都值得順道參訪，新的一年，祝福大家擁有幸福快樂的一年，今年2020年（愛你愛妳），祝夫妻更恩愛、家庭更美滿幸福、如果是情侶的話，能早日修成正果，也歡迎2020（愛你愛妳）常來虎頭埤、常來台南觀光旅遊曬恩愛。