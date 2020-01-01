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影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造190塊「禮義廉恥」匾額，將在全縣國中小學掛上，今天首塊匾額在土庫馬光國小揭牌，張麗善表示，2020是雲林教育的品德年，下學年度起國小每周至少一節品德教育課程，徹底落實品德教育。

張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、縣府秘書長張志銘、縣議員李明哲及廖偉晴、蔡東富、黃文祥、王鈺齊、黃美瑤、林建鴻等人今天一同為馬光國小的禮義廉恥匾額揭牌，象徵落實品德教育的決心。

「禮是規規矩矩的態度，義是正正當當的行為，廉是清清白白的辨別，恥是切切實實的覺悟」，張麗善在揭牌典禮上解釋禮義廉恥的意涵，她表示，小時侯求學時，一進校門就會看到第一棟教室玄關掛著共同校訓「禮義廉恥｣的匾額，老師總會耳提面命，至今仍銘記於心。

張麗善表示，隨著時空背景的轉換、校舍改建或是新設學校，禮義廉恥好像被遺忘了，今天縣府團隊讓禮義廉恥重回校園，2月11日下學期開學日全縣190所國中小學都將重新掛上由書法大師陳岳山題字的禮義廉恥匾額，教育處也已成立下學年度品德教育教材編輯小組，將讓品德教育更多元深化。

李明哲表示，他曾向縣長提及要找回禮義廉恥，沒想到縣府這麼快就把禮義廉恥重新掛回學校，讓孩子在品德教育上有依循，禮義廉恥是國之四維，四維不彰國乃滅亡，禮義廉恥與國家興衰有這麼大的關係，終於在縣長及團隊的規畫，讓禮義廉恥重新在校園發光，讓下一代成為堂堂正正的人。

馬光國小在典禮上展示以前校舍高掛禮義廉恥四字的照片，校長胡光漢表示，校舍整修後，這些標語都已經不見了，四湖建陽國小校長黃瑞璋表示，以前學校都有禮義廉恥匾額或標語，因為多次翻修都不見了，重新掛上禮義廉恥匾額，他認為可以發揮正面的環境教育功能，就像很多人常說重要的事情要說三遍，這麼重要的事情讓孩子每天都看得到，是很正面的事情。

雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造...
雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造190塊「禮義廉恥」匾額，將在全縣國中小學掛上，今天首塊匾額在土庫馬光國小揭牌。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造...
雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造190塊「禮義廉恥」匾額，將在全縣國中小學掛上，今天首塊匾額在土庫馬光國小揭牌。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造...
雲林縣長張麗善日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造190塊「禮義廉恥」匾額，將在全縣國中小學掛上，今天首塊匾額在土庫馬光國小揭牌，圖為馬光國小校舍舊照。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣長張麗善（如圖）日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預...
雲林縣長張麗善（如圖）日前在就職周年記者會宣布要重新找回「禮義廉恥」，縣府編列預算，打造190塊「禮義廉恥」匾額，將在全縣國中小學掛上，今天首塊匾額在土庫馬光國小揭牌。記者陳雅玲／攝影
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