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嘉義市元旦升旗 數千民眾高喊「中華民國萬歲」

2020-01-01 12:21聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

迎接2020年第1天，嘉義市府、嘉義市退伍軍人協會今天上午都舉辦元旦升旗典禮，數千名民眾持國旗參與，高喊「中華民國萬歲」，讓嘉義市一早就旗海飄揚，市長黃敏惠說，嘉義市絕對不做被遺忘的城市，不怕困難，相信團結的力量，要做一個「fighting +1的團隊」。

市府今天在市政府大樓前廣場舉行元旦升旗活動，由幼獅複式童軍團擔任護旗、升旗手、宏仁女中合唱團演唱國歌，並有東吳高職帶來儀隊操槍表演，黃敏惠率領市府團隊共同參與升旗典禮暨健行活動，並揮舞國旗迎接新的一年。

黃敏惠表示，剛揮別熱鬧的跨年晚會，緊接著就迎接2020年第1道曙光，嘉義市的未來一定更美好，嘉義市不能被大南方計畫跳過，更要請中央兌現嘉義市鐵路高架化全額負擔的承諾。黃最後高喊「2020愛妳愛你」，氣氛High到最高點。

為了今天的升旗典禮，許多民眾不畏寒冷，一大清早便揮舞著國旗，精神抖擻的參與活動。民政處為鼓勵市民朋友踴躍參與，完成活動不旦可獲得耐熱玻璃運動水瓶1支，也都能拿到1條國旗造型的頭巾。

嘉義市退伍軍人協會今天早上8點也在經國新城舉行升旗典禮，黃敏惠隨後前往參加，邀請現場民眾揮舞小國旗，大喊「中華民國萬歲」、「團結才有真正的力量」。

現場升旗典禮由嘉義市空童軍擔任掌旗手，黃敏惠戴著國旗圍巾，與在場多位議員、里長、社區理事長和民眾，一起升旗、高唱國歌國旗歌，仰望國旗冉冉升空。

黃敏惠表示，今天看到這麼多長輩鄉親，攜家帶眷不畏冷風來升旗，心中充滿感動，這不僅象徵對國家的熱愛，我們在國家的保護下，勇敢往前走，更用實際行動，來說明愛中華民國的心意。

嘉義市府舉辦升旗典禮，市府團隊與民眾一同舉國旗，訴說對國家愛意。圖／嘉義市府提供
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嘉義國旗黃敏惠

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