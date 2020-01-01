迎新年實踐行的正義 嘉義縣6個偏鄉幸福巴士上路

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聯合報願景工程「行的正義」，發掘偏鄉老人外出行的不便，引起政府重視，嘉義縣政府為讓偏遠鄉親享有便利公共運輸服務，配合公路總局推動「幸福巴士營運計畫」，昨天阿里山鄉「幸福巴士」上路，連同海區朴子市及東石鄉幸福巴士試辦上路，迎新年，縣府說，包括阿里山、大埔、番路、東石、朴子及六腳等6鄉鎮市幸福巴士上路，只剩大林鎮卡在預算還未通過，還要等。

趕在去年度最後一天，阿里山鄉公所舉行「幸福巴士營運」通車典禮，交通部長林佳龍、縣長翁章梁、阿里山鄉長杜力泉、議員武清山以及多名鄉民代表，為幸福巴士獻上祝福並舉行剪綵儀式。

阿里山面積遼闊，部落分散位處深山，來吉、樟樹湖及豐山沒公車，補助公所購置幸福巴士，規畫「石棹至豐山」（北二村）及「龍美至茶山」（南三村）兩條路線，每周一、五、六、日行駛，石棹豐山線每日4班次、龍美茶山線每日6班次，沿路除固定站位外，為方便鄉親搭乘，提供隨招隨停的服務，讓幸福巴士服務更加完善。